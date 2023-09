Türkiye'de Airbnb için vergi tartışmaları sonrası son günlerde ortaya çıkan komşu onayı tasarısı gündemde. Ancak Airbnb ile ev ve oda kiralama için kısıtlama ve vergi getirmeyi planlayan tek ülke Türkiye değil. Buna göre New York, Airbnb ile kiralık odalar için önemli bir kısıtlama getirdi.

Airbnb ile ev ve oda kiralama hizmetine New York'tan kısıtlama geliyor

Hem Türkiye'de hem de dünyada alternatif konaklamanın adresi olan Airbnb, kısıtlama haberleri ile karşı karşıya. Türkiye'de hükümetin Airbnb ile ev ve oda kiralama yapan kullanıcılara vergi getirme çabası bunlardan biriydi.

Ancak New York için durum bundan çok daha farklı bir yerde. Yeni çıkan 18 nolu yerel kanuna göre, Airbnb kiracıları şehre kaydolmak zorunda. Ancak kısıtlamanın en zorlayıcı noktası bir evde en fazla iki kiracıya izin veriyor olması. New York son yıllarda artan Airbnb ile kiralanan kalabalık parti evlerine çözüm bulmaya çalışıyordu. Bildiğiniz gibi Airbnb üzerinden kiracı ya da ev sahibi olmanız için kimliğinizi onaylamanız gerekiyor. Ancak belli ki New York Eyaleti bunu yeterli görmüyor.

Tabii ki bu yasal düzenleme Airbnb özelinde değil, benzer tüm kiralık oda uygulamalarını kapsıyor. Airbnb ise bu yasal düzenlemenin bir kısıtlamadan çok yasaklama girişimi olduğu görüşünde. Firma daha önce New York belediyesinin benzer yasal düzenlemeleri için dava açmıştı.

EasyCep yurt dışına açılıyor: İşte yeni rota!

New York'ta ise Airbnb ile ev ve oda kiralama hizmeti verenler sadece 2022 yılında 85 milyon dolar gelir elde etti. Ancak bu yasaklama ve kısıtlama çabalarında ilk adımı atan New York değil. Daha önce Berlin, tüm Airbnb hizmetlerini şehirde yasakladı. ABD'de Memphis ve Tennessee gibi şehirlerde de Airbnb kiralık oda hizmeti verebilmek için lisans almanız gerekiyor.

Her ne kadar ülkemizde henüz bu konuda bir yasak olmasa da Airbnb için yeni düzenlemeler yolda. Bunlardan birisi ise kiralık oda ve ev verebilmek için komşulardan izin alma gerekliliği. Yine Airbnb ev sahipleri için vergi düzenlemesinin de yolda olduğu konuşuluyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle dünyanın büyük metropollerinde başlayan Airbnb ile ev ve oda kiralama hizmetini yasaklama ve kısıtlama çabaları Türkiye'yi de etkiler mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.