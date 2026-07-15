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Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk yarısında 289 milyon dolarlık ihracat yaptı

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Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 24,6 artışla 289 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla dış satım Hollanda, Irak ve Kazakistan'a yapılırken, kadın dış giyim ürünleri ihracatta ilk sırada yer aldı.

YAKUP SAĞLAM - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 24,6 artışla 289 milyon dolarlık dış satıma imza attı. ???????

AHKİB, bu yılın ocak-haziran döneminde 30,25 milyon kilogram hazır giyim ve konfeksiyon ürününü uluslararası pazarlarda değerlendirerek 289 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla dış satımı Hollanda, Irak ve Kazakistan'a gerçekleştiren Birlik, İspanya, Almanya ve Tacikistan'a ihracatını da önemli ölçüde artırdı.

Adana, Mersin, Hatay, Kayseri ve Karaman'ın bünyesinde olduğu Birliğin yılın ilk yarısındaki ihracatının 128,9 milyon dolarını kadın, 76,2 milyon dolarını erkek dış giyim ürünleri, 16,7 milyon dolarını hazır eşya ve kalanını diğer ürün grupları oluşturdu.

"Bölgemiz birçok köklü firmaya ev sahipliği yapıyor"

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek, AA muhabirine, Türkiye'nin hazır giyim sektörünün esnek üretim kabiliyetine ve değişime hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Birliklerinin yılın ilk yarısında 289 milyon dolarlık dış satım yaptığını belirten Aytek, geçen yılın aynı dönemine göre yakaladıkları yüzde 24,6'lık artışın sevindirici olduğunu ifade etti.

Bölge olarak sektöre önemli katkı sağladıklarını dile getiren Aytek, şöyle konuştu:

"Bölgemiz, tekstil ve hazır giyim sektöründe dikey entegrasyona sahip üretim altyapısıyla Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Buradan birçok küresel müşteriye yüksek hacimli ihracat gerçekleştiriyoruz. Bölgemiz, yılların deneyimine sahip uluslararası pazarlarda kendini kanıtlamış birçok köklü firmaya ev sahipliği yapıyor. Bu birikim, bölgemizin en önemli rekabet avantajlarından birini oluşturuyor. Potansiyelimizin farkındayız ve bölgesel teşvik mekanizmalarının daha etkin kullanılmasıyla ihracat rakamlarımızın çok daha yukarı taşınabileceğine inanıyoruz."

Aytek, zihinsel üretkenliği, yenilikçiliği ve vizyonu ön planda tuttuklarını, özgün tasarım, markalaşma ve dijital dönüşüme de önem verdiklerini söyledi.

"Önceliğimizin mevcut pazarlarda derinleşmek"

Mevcut pazarlarındaki güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirten Aytek, "Güvenli ve sürdürülebilir tedarik açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli bir avantaj sunduğu tartışmasız bir gerçek. Bu nedenle önceliğimizin mevcut pazarlarda derinleşmek." dedi.

Aytek, Türk hazır giyim sektörünü daha yüksek katma değer üreten bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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