Ahilik Haftası Kutlamaları Balıkesir'de Başladı

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan'ın liderliğinde 20 ilçeden 55 oda üyesi Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ahilik Haftası etkinlikleri dahilinde; Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan'ın önderliğinde 20 ilçeden 55 oda üyesi Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutan; dürüstlüğün, yardımlaşmanın ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olan Ahilik, tüm ülkede olduğu gibi Balıkesir'de de kutlanmaya başlandı. Bu dahilinde; Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan'ın önderliğinde 20 ilçeden 55 oda temsilcisi Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette; ahileri, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ağırladı. Çeşitli odalarda üyelikleri bulunan esnaflar, Büyükşehir Belediyesi'nden istek ve taleplerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde hayata geçirdiği hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Vekili Şahin, şehir ekonomisinin can damarı esnafları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek her birinin Ahilik Haftası'nı kutladı. - BALIKESİR