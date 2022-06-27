Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuzu eti HTS 80,00 80,00 Karkas et HTS 70,05 115,00 Beyaz haşhaş HMS 37,00 39,25 Sarı haşhaş HMS 40,00 40,00 Yem HTS 5,42 6,32

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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