Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|56,00
|95,00
|Kemiksiz et
|HTS
|100,00
|117,09
|Buğday
|HMS
|4,60
|5,00
|Kırık buğday
|HTS
|5,00
|5,00
|Arpa
|HTS
|5,42
|5,60
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
500