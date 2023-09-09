Afyonkarahisar Lokum İhracatında Önemli Bir Paya Sahip

Afyonkarahisar'da geçen yıl 5 milyon dolar olan lokum ve şekerleme ihracatının 3 milyon dolarlık bölümünü lokum oluşturdu. Afyonkarahisar, dünyada ve Türkiye'de lokumun başkenti olarak faaliyet gösteriyor.

AFYONKARAHİSAR'da geçen yıl 5 milyon dolar olan lokum ve şekerleme ihracatının 3 milyonluk bölümünü, lokum oluşturdu. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altınay, "Afyonkarahisar hem dünyada hem Türkiye'de lokumun başkenti. Hem dünyanın hem Türkiye'nin lokum ihtiyacının büyük bölümünü ilimiz karşılamakta" dedi.

Türkiye'de lokum üretiminin en büyük merkezlerinden Afyonkarahisar'da birçok marka ile hem yurt içine hem yurt dışına yönelik üretim gerçekleştiriliyor. Geçen yıl toplam 11 bin ton civarında lokum üretiminin yapıldığı Afyonkarahisar'da lokum ihracatı önemli gelir kalemlerinden biri oldu. Kentte, 2022 yılında toplam 5 milyon dolar lokum ve şekerleme ihracatı gerçekleştirilirken, bunun yaklaşık 3 milyon dolarlık kısmını lokum oluşturdu. Üretilen lokumun çeşidi ve içeriğine göre kilogram fiyatı 150 ila 250 lira arasında alıcı buluyor.

'AFYONKARAHİSAR LOKUMUN BAŞKENTİ'

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altınay, "Afyonkarahisar hem dünyada hem Türkiye'de lokumun başkenti olarak faaliyet göstermekte. ve hem dünyanın hem de Türkiye'nin lokum ihtiyacının büyük bölümünü ilimiz karşılamakta. Bunun yanı sıra hem iç piyasaya veriyor, hem ihracatımız oluyor. Fiyatı belirlerken içerisinde kullanılan malzeme, gelen talep, ton bazındaki talebi veya içerisindeki kullanmak istediğimiz çerezidir, meyvesidir, çikolatasıdır, kakaosudur, bunlar tabii ki fiyatları büyük ölçüde etkilemekte. Kimi 'çerezi az olsun' diye sipariş veriyor, kimi fazla istiyor. Kimi fındığı, fıstığı istiyor, kimi istemiyor, düz lokum cinsinde siparişler geliyor. Bunların her biri tabii ki fiyatı etkiletmekte. İç piyasada şu andaki lokumun kilosu 150 lira ve 250 lira arasında değişmekte" dedi.

'YAKLAŞIK 3 MİLYON DOLAR LOKUM İHRAÇ EDİLDİ'

Kent genelinde toplamda 11 bin ton civarında lokum üretildiğini kaydeden Ömer Altınay, "Geçen sene itibarıyla Ticaret Odası resmi kayıtlarına göre 11 bin ton civarında lokum üretimi yapılmış. 2022 kayıtlarına göre ilimizde yaklaşık 5 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirilmiş. Bu ihracatın yaklaşık 3 milyon dolar civarındakini lokum ürünleri. Çifte kavrulmuş, düz lokum gibi. Geri kalan kısım da şekerleme sektörünün diğer yan ürünleri. Helvası, reçeli, pişmaniyesi, akide şekeri çeşitleri bunlar da diğer kısmı" diye konuştu.

'DÜNYAYA GÖNDERİYORUZ'

Afyonkarahisar'dan birçok ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Ömer Altınay, şöyle dedi:

"İlimiz Afyonkarahisar'dan ihracat olarak hemen hemen her bölgeye, her ülkeye ürünlerimiz gönderilmekte. Arap ülkeleri olsun, Almanya olsun, Uzak Doğu ülkeleri olsun, kardeş Türk ülkelerimiz olsun sürekli lokum ve lokum çeşitleri gönderilmekte. Helva, pişmaniye gönderilmekte. Hemen hemen bütün dünyaya gönderiyoruz." (DHA)