Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Halk Ekmek Fabrikası'nın İnşaat Çalışmalarını İnceledi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni kurulacak Halk Ekmek Fabrikası'nın inşaat çalışmalarını inceledi. Fabrikada günlük 50 bin ekmek üretilecek ve yöresel ekşi mayalı Afyon Ekmeği de halkın hizmetine sunulacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni kurulacak Halk Ekmek Fabrikası'nın inşaat çalışmalarını inceledi.

Zeybek, Fuar Alanı'nda yapılan tesisteki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Halk Ekmek Fabrikasındaki inşaat çalışmalarının sona yaklaşıldığını belirterek, "Günlük 50 bin ekmek üretilecek olan fabrikada, yöresel ekşi mayalı Afyon Ekmeği de halkımızın hizmetine sunulacak. Şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, basın birimi çalışanlarıyla bir araya geldi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla belediye basın birimine ziyarette bulundu.

Zeybek, yaptığı açıklamada, "Yatırımlarımızın ve faaliyetlerimizin yerel ve ulusal basınımıza, kamuoyuna duyurulmasında sizlerin büyük katkısı ve emeği var. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı en iyi şekilde duyurmak için gayret ve çabalarınızı takdir ediyoruz." dedi.