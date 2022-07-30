Afyon haberi! AK Parti'li Hayati Yazıcı, Çay Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çay Kanunu teklifinde fiyatın Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenmesine yönelik maddeye ilişkin, "Fiyat belirleme ile ilgili Ulusal Konseyi yeterli görmüyorsanız bu taslağı kimseye çiğnettirmeyiz. Onu da değiştireceğiz, bakanlık istiyorsanız son sözü bakanlığa getireceğiz." dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odasınca İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize'nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni'nde konuşan Yazıcı, bir ülkenin ekonomik performansının çok değerli olduğunu belirtti.

İş dünyası açısından arabuluculuğun çok değerli olduğuna değinen Yazıcı, 2013 yılından itibaren alternatif çözüm olarak arabuluculuğu Türk hukukuna kazandırdıklarını söyledi.

Yazıcı, Türkiye'de ekonominin büyümesi için çalıştıklarına işaret ederek, "Türkiye'nin dünya coğrafyasında çok önemli bir stratejik üstünlüğü var. Üç kıtanın merkezindeyiz. Asya, Avrupa, Afrika ve merkez kavşakta bir ülke Türkiye. Bu coğrafi stratejik üstünlük. Bunu yapacağınız imalatlarla, gerçekleştireceğiniz teknolojilerle ve liderlikle daha ileri taşırsınız. Bu söylediklerimizi hayata geçirme bakımından Rize örneğini paylaşmak istiyorum. Hava, kara, deniz yolu taşımacılığı. İyidere Lojistik Merkezi ile bunu başarıyoruz. Ovit Tüneli bağlantı yollarının bitmesi ile dünyaya akışını sağlayacak." diye konuştu.

Çay Kanunu teklifinin büyük emeklerle hazırlandığını ve 15 maddeden oluştuğunu aktaran Yazıcı, buna üniversite, bakanlık ve sivil toplum kuruluşlarının katkı sağladığına dikkati çekti.

Kanun yapmanın bir tekniği olduğunu ifade eden Yazıcı, "Üniversite bir metin hazırlamış 'bizim hazırladığımız bu değil' demenin hiçbir mantığı yok. Yönetmelikte düzenlenecek hususları siz kanun taslağı diye uzun uzun yazmışsanız o kanunlaşmaz. Kanun yapmanın tekniği var. Derlenip toparlanıp 15 maddelik bir teklif meclise sunulmuş, mecliste görüşülecek. Diğer alanlar ikincil düzenleme dediğimiz yönetmeliklerle hayata geçirilecek. Neden yönetmelik? Amaçlanan sonucu vermezse yönetmeliğin değiştirilmesi daha kolaydır." değerlendirmesinde bulundu.

"Çay fiyatı, Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenir" maddesinin eleştirilere hedef olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ulusal Çay Konseyinin içinde herkes var. ÇAYKUR'dan hiç söz edilmediği söyleniyor. ÇAYKUR mevzuatı 1984 ve 1993 yılında 30 madde halinde düzenlenmiş. Orada düzenlenen hususları bir daha buraya mı aktaralım? ÇAYKUR kurumsal bir yapı. ÇAYKUR'u bu ülkede hele hele Rize'de, Karadeniz'de kimse görmeden es geçebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu akla ziyan. Fiyat belirleme ile ilgili Ulusal Konseyi yeterli görmüyorsanız bu taslağı kimseye çiğnettirmeyiz. Onu da değiştireceğiz, bakanlık istiyorsanız son sözü bakanlığa getireceğiz."

Programa, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile davetliler katıldı.