AFGE, Hükümet Kapanmasına Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) Başkanı Everett Kelley, bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle devam eden hükümet kapanmasının ailelere zarar verdiğini belirterek, derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de federal çalışanları temsil eden Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE), ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle devam eden hükümet kapanmasının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

AFGE Ulusal Başkanı Everett Kelley, yaptığı açıklamada, hükümet kapanmasını sona erdirmenin zamanının geldiğini belirtti.

Kapanmayı, "ailelere, topluluklara ve ülkeyi bir arada tutan kurumlara zarar veren önlenebilir bir kriz" olarak tanımlayan Kelley, hala net bir sonun görünürde olmadığını kaydetti.

Kelley, 800 binden fazla federal ve hükümet çalışanını temsil ettiklerini aktararak, "Bunlar vatansever Amerikalılar, ebeveynler, bakım verenler ve gaziler, Washington'daki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle maaşsız çalışmaya zorlanıyor ve kira, market, benzin ve ilaç masraflarını karşılamaya çalışıyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hükümet kapanmalarının Washington'da tekrarlayan bir taktik haline geldiğine işaret eden Kelley, bunun bir "kazananı" olmadığını söyledi.

Kelley, bu durumun vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olduğunu, küçük işletmelere zarar verdiğini ve hükümete olan güveni sarstığını vurgulayarak, hükümetin derhal açılması ve çalışanların maaşlarının ödenmesi çağrısı yaptı.

Federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

