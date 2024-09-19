AFEX 2024'te Afrika'ya Yatırım Çağrısı

AFEX 2024 Basın Konferansında, 'AFEX Global İş Forumu ve Fuarı'nın lansmanı yapıldı. Konferansta, Afrika kıtasındaki 15 yıllık iş deneyimlerini paylaşan Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Fatih Akbulut, Türk iş insanlarına Afrika'ya uzun vadeli yatırımlar yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Akbulut, kıta genelinde kalıcı ve sürdürülebilir başarıya ulaşmanın ancak bu şekilde mümkün olacağını belirtti.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen AFEX 2024 Basın Konferansı düzenlendi. Etkinlikte AFEX Global İş Forumu ve Fuarı etkinliğinin lansmanı yapıldı. Konferansta, Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Fatih Akbulut, Afrika kıtasında 15 yıllık iş deneyimlerini paylaştı ve Afrika'da iş yapmanın dinamiklerine dair önemli bilgiler sundu. Akbulut, kasım ayında düzenlenecek AFEX 2024 öncesinde Türk iş insanlarına Afrika'daki potansiyel fırsatları anlatırken, Türkiye'nin Afrika ile stratejik iş birliklerini nasıl güçlendirebileceğine dair kapsamlı bir vizyon ortaya koydu.

AFRİKA'NIN TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEMİ VE TABA'NIN ROLÜ

TABA Başkanı Fatih Akbulut, konuşmasında Afrika'nın Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, TABA'nın bu konuya verdiği önemi ve inşa ettiği kurumsal hafızayı vurguladı . Afrika'nın hızla büyüyen ekonomileri, genç nüfusu ve devasa potansiyeli ile Türk iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğu ifade edildi.

Akbulut, Türkiye'nin Afrika pazarındaki varlığını daha da büyütmek için uzun vadeli, stratejik iş birliklerinin kurulması gerektiğini belirtti. Bu iş birliklerinin sadece ticari yönüyle değil, aynı zamanda diplomatik ve kültürel ilişkileri güçlenmesi açısından da büyük önem taşıdığı aktarıldı.

AFRİKA'DA İŞ YAPMANIN ZORLUKLARI VE AVANTAJLARI

Akbulut, konuşmasında özellikle Afrika'da iş yapmanın zorluklarına ve sağladığı fırsatlara değindi. 2009 yılından itibaren bu yana 37 farklı Afrika ülkesine yaptığı ziyaretlerden, temaslardan ve bu süreçte kazandığı tecrübelerden bahseden Akbulut, Türk iş dünyasının Afrika'da nasıl daha etkin ve sürdürülebilir işler yapacağına dair önemli doneler verdi.

Akbulut'un işaret ettiği kritik noktalar arasında Afrika pazarının benzersiz özellikleri, kültürel farklılık kaynaklı alternatif iş yapma alışkanlıkları ve başarılı girişimlerin anahtarı olarak yerel iş ortaklarıyla ilişki kurulması gibi başlıklar yer aldı.

AFRİKA'DA İŞ YAPMANIN TEMEL İLKELERİ

Akbulut, Afrika'da başarılı olan iş tarzının en önemli özelliklerini şöyle sıraladı:

"Doğru iş ortakları ve yerel bağlantılar kurmak,

Kültürel farklılıkları anlamak ve bu farkındalıkla hareket etmek,

Uzun vadeli planlama ve sabırla güven ilişkisi oluşturmak."

Akbulut, Türk iş insanlarına Afrika'ya uzun vadeli yatırımlar yapmaları yönünde çağrıda bulunarak, bu büyük kıta genelinde kalıcı ve sürdürülebilir başarıya ulaşmanın ancak bu şekilde mümkün olacağını belirtti.

AFEXİN ÖNEMİ VE KATILIMCI PROFİLİ: 70 ÜLKEDEN 2 BİNDEN FAZLA KATILIMCI

Akbulut, kasım ayında düzenlenecek AFEX 2024'ün Afrika ile iş yapmayı hedefleyen şirketler için eşsiz bir platform sağladığına dikkat çekti. TABA'nın katkılarıyla 70 farklı ülkeden ve çe?iti sektörlerden 2 binden fazla iş insanını ağırlayacak AFEX 2024, iş dünyasının önde gelen aktörlerinin yanı sıra farklı profildeki katılımcılar sayesinde nitelikli ve verimli ilişkilerin temelinin atılacağı benzersiz bir etkinlik olacak.

Akbulut, Afrika pazarındaki fırsatların yalnızca yerel noktasının oluşturulduğunu ifade etti.