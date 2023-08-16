Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, AFAD ile iş birliği yapmanın ürün tedarikinde kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ardıç, AFAD'ın afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi ve kurumlar arasında koordinasyon sağlamaya yetkili bir kuruluş olduğunu söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Afad ve iş dünyası işbirliği ürün tedarikinde kritik öneme sahip" dedi.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi ile AFAD iş birliğinde düzenlenen "Ürün Yerlileştirme Programı" toplantısı OSTİM OSB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ASO Meclis Başkan Yardımcısı Nihat Güçlü, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Recep Şalcı, İŞİM Başkanı Ayşe Saraçoğlu, OSTİM Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztüna, OSTİM KOSGEB Müdürü Hasan Şenel ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, konuşmasında küme bünyesinde bir araya gelen işletmelerin verimliliklerini artırdıklarını ve maliyetlerini düşürdüklerini belirterek, "Kamunun destekleri, üniversite ile sağlanan iş birliği ve işletmelerin ortak hareket etmesiyle sağlanan sinerji ile işletmeler için yenilikçilik potansiyeli daha yüksek, rekabetçilik seviyesi daha güçlü bir ortam oluşmaktadır" dedi.

Ardıç, AFAD'ın afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi ve kurumlar arasında koordinasyon sağlamaya yetkili kuruluş olarak çok önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.

"Ülkemizin deprem gerçeğini çok acı bir şekilde yeniden tecrübe ettik"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Ardıç, "Coğrafyamızın tamamına yakını deprem kuşağında yer alıyor. Ne yazık ki 7 ay önce yaşadığımız Asrın Felaketinde, ülkemizin deprem gerçeğini çok acı bir şekilde yeniden tecrübe ettik. Depremlere hazırlık konusundaki eksiklerimizi gördük, depremden sonraki süreçte koordinasyonun ve yetkinliğin önemini müşahede ettik. Dolayısıyla doğal afetlere ve acil durumlara hazırlık seviyemizin en üst seviyeye çıkarılması, ülkemiz için bir zorunluluktur. Hem doğal afetler gerçekleşmeden önce hazırlık aşamasında çalışmaları bulunuyor, hem de afet gerçekleştikten sonra her türlü müdahaleyi yönetiyor. Bu süreçlerin tamamında tedariki sağlamak ve tedarik zincirlerinin afetlere dirençliliğini artırmak konularında yine AFAD faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ardıç, AFAD'ın gerek afet öncesinde gerekse sonrasında görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu temel malzeme ve ekipmanların tedarikinde Türk iş dünyası ile yakın iş birliği içinde olmasının kritik bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti. - ANKARA