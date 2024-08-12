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AESOB Başkanı ve TESK Başkan Vekili Adlıhan Dere, Mesleki Eğitime Katılımı Arttırmak İstiyor

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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, mesleki eğitime katılım oranlarının arttırılması amacıyla 'neden meslek lisesi' kavramını vatandaşlara aktarmak istediğini ifade etti.

AESOB Başkanı ve TESK Başkan Vekili Adlıhan Dere; mesleki eğitime katılım oranlarının arttırılması amacıyla "neden meslek lisesi" kavramını vatandaşlara aktarmak istediğini ifade etti. Dere, "Bu ülkenin doktor mühendis öğretmen kadar ülke ekonomisine yön veren sanatkara da ihtiyacı var" dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'ye Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili seçilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Türk Telekom Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Motor, Canan-Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Öner, emekli okul müdürleri Hanifi İnce ve Nabi Arslan tebrik ziyaretinde bulunarak, sektördeki çırak ve kalfa sorunu ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Çırak ve kalfa sorununa çözüm bulunmalı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve müdürler ziyaret kapsamında; meslek lisesi mezunlarının askerlik ertelemelerinin 3+3 olarak uygulanması, meslek lisesi mezunlarına pasaport kolaylığının sağlaması, ortaokul 8. Sınıflara MESEM alan ve dallarının tanıtılması amacıyla haftada 2 saat olarak mesleklerin ders müfredadına konulması ve dezavantajlı bölgede bulunan okullarda zorunlu ders olarak işlenmesi, ortaokullarda mesleki tanıtım derslerine özellikle meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde zorunlu ders saatini tamamlamayan öğretmenlerin resmi olarak görevlendirilmesi gibi mesleki eğitim ile alakalı daha birçok konu üzerine görüş alışverişi yaptı.

Beyaz yakadan mavi yakaya

AESOB Başkanı ve TESK Başkan Vekili Adlıhan Dere; mesleki eğitime katılım oranlarının arttırılması amacıyla ailelerin bilgilendirilmesi için; Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim planı için çalışma başlattıklarını, önümüzdeki günlerde veliler ile birlikte toplantılar düzenleyerek "neden meslek lisesi" kavramını bilgi ve tecrübelerini aktarmak istediklerini ifade etti. Başkan Dere; "Hepimizin çocuğu çok kıymetli ve değerli eğitim hayatları boyunca aileleri olarak her zaman en iyi eğitimi almaları ve meslek sahibi olmalarını istiyoruz fakat bu ülkenin doktor mühendis öğretmen kadar ülke ekonomisine yön veren sanatkara da ihtiyacı var bu konuda çok ısrarcıyız. Yer aldığımız her toplantıda dile getiriyoruz, öğrencilerin beyaz yakadan mavi yakaya yönlendirilmesi gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

"Neden meslek lisesi" temalı toplantılara başta öğrenci velileri olmak üzere; işyeri sahipleri, işverenler, AESOB'a bağlı esnaf oda başkanları, yönetici ve temsilcilerin, usta öğreticilerin ve sektör temsilcilerinin, ortaokullarda, Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri'nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, Antalya'da bulunan üniversitelerden mesleki eğitim ile ilgili fakültelerin akademisyenlerinin, resmi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılması hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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