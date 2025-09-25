AESOB Başkanı Dere: 'Pazar günü düzenlemesi esnafımız için tarihi bir adım olur'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın müşterek teklif gelirse marketlerin pazar günü kapatılabileceği açıklamasına ilişkin, "Pazar günü düzenlemesi esnafımız için tarihi bir adım olur" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın marketlerin pazar günü kapalı olması talebine dair yaptığı "Müşterek teklif gelirse bunu belirleyebiliriz" şeklindeki açıklaması, Antalya'da esnaf ve sanatkarlar camiasında memnuniyetle karşılandı. TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında esnafın beklentilerini ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirdi. Dere, "Bakanımızın desteğiyle, hem esnafımızın hem de çalışanlarımızın yaşam kalitesini artıracak bir dönüm noktasındayız. Bu tarihi fırsatı bize sunacak olan devletimize ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Dere, Bakan Bolat'ın açıklamalarının yıllardır dile getirdikleri haklı mücadelenin hükümet tarafından da sahiplenildiğini gösterdiğini vurguladı. Dere, söz konusu kararın esnaf ve sanatkara can suyu olacağını aktararak, "Bakanımızın sözleri, esnafımızın ve çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik talebimizin devletimizin de gündeminde olduğunu gösteriyor. Pazar günleri marketlerin kapalı olması sadece bir ticari düzenleme değil; mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve en önemlisi esnafın ve çalışanların aileleriyle geçirebileceği zamanı koruma altına alma meselesidir" değerlendirmesini yaptı.

"Esnafı güçlendirmek, milli serveti güçlendirmektir"

Dere, düzenlemenin sosyo-ekonomik boyutuna dikkat çekerek, bunun sadece esnafı değil, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir politika olduğunu ifade ett. Dere, "Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede, ilçede harcar. Bu milli servetin tabana yayılması demektir. Esnaf, bulunduğu bölgeden çalışan istihdam eder, işsizliğin önlenmesinde kritik rol oynar. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece birer işletme değil, bununla birlikte sosyal dokumuzun temel taşları, milletimizin öz sermayesidir. Esnafımız tekelleşmenin önüne geçerek sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturuyor ve fiyatlar üzerinde dengeleyici bir rol üstleniyor" dedi.

"Esnaf haksız rekabet baskısı altında"

Esnafın yaşadığı rekabet baskısına dikkati çeken AESOB Başkanı Dere, "Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günü marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak, böylece ekonomimiz daha dengeli bir yapıya kavuşacaktır" diye konuştu.

"Sürecin en yakın takipçisi olacağız"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in esnafın bu ortak talebine sahip çıkarak gerekli çalışmaları başlatacağını aktaran Adlıhan Dere, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Dere, bunun tüm esnaf için tarihi bir fırsat olduğunu kaydederek, "Genel Başkanımız Bendevi Palandöken öncülüğünde bu konuda gerekli çalışmalar hızla yapılacak. Biz de Antalya'dan yükselen sesle birlikte bu sürecin en yakın takipçisi olacağız. Esnafımızın geleceği için atılacak her adımın arkasında duracak, bu mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Valimiz Antalya için bir şans"

Düzenlemenin il düzeyinde de valilik kararıyla mümkün olabileceğine değinen Dere, "Valimiz Hulusi Şahin, göreve başladığı günden bu yana esnafımıza ve yerel ekonomiye büyük önem veren bir isim oldu. Kendisi, esnafın sorunlarına hakim, çözüm odaklı ve her zaman yanımızda olan bir devlet büyüğümüz. Onun varlığı, Antalya esnafı için büyük bir şanstır. İnanıyorum ki, valimiz bu konuda atılacak adımlara en büyük desteği verecek ve ilimizin özel şartlarını da göz önünde bulundurarak en doğru kararı alacaktır" ifadelerini kullandı.

"Pazar günü uygulamasına dünya çapında güçlü örnekler"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye'deki pazar günü düzenlemelerinin yalnızca yerel bir tartışma olmadığını, dünya genelinde farklı uygulamalarla desteklendiğini vurguladı. Dere, "Almanya ve Fransa'da büyük mağazalar pazar günleri kapalı tutuluyor; bu uygulama çalışan hakları ve sosyal yaşamın korunması amacıyla yürütülüyor. Birleşik Krallık'ta büyük mağazalar pazar günleri en fazla altı saat açık kalabiliyor. İtalya ve İspanya'da ise turistik bölgelerde veya yerel yönetim izniyle bazı günlerde mağazalar açık olabiliyor. ABD ve Kanada'da ise pazar günü ticaret çoğu eyalette tamamen serbest" dedi.

Dere, "Dünyadaki uygulamalar gösteriyor ki pazar günü düzenlemesi, esnafımız için son derece elverişli ve verimli bir sistem oluşturabilir. Bu karar, sadece ticari bir adım değil, esnafımızın ekonomik gücünü ve piyasadaki dengeyi artıracak tarihi bir fırsattır. Antalya'dan başlayarak sürecin her adımını titizlikle takip edeceğiz; esnafımızın haklı talepleri için kararlılıkla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Dere, tüm esnaf ve sanatkarları haklarını korumak için el birliğiyle hareket etmeye davet ederek, "Devlet-millet işbirliğinin güzel bir örneğini sergileyeceğimize inanıyorum" dedi. - ANTALYA