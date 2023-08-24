Adıyaman'da içme suyu hattı yenilenecek

Adıyaman Belediyesi, ASKİM (Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü) ekipleri tarafından içme suyu hattının yenileneceği FRIT Projesi'nde ilk çalışmalar başladı. Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Mali Yardım Programı (FRIT) çerçevesinde gerçekleşecek olan proje kapsamında Adıyaman il merkezindeki 700 kilometrelik mevcut içme suyu hattı yenilenecek ve yeni bir içme suyu deposu şehre kazandırılacak.

Adıyaman Belediyesi, ASKİM ( Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü) ekipleri tarafından içme suyu hattının yenileneceği FRIT Projesi'nde ilk çalışmalar başladı.

22 milyon Euro hibe ile Adıyaman'ın yaklaşık 700 kilometrelik içme suyu hattının komple yenileneceği ve 10 bin metreküplük içme suyu deposunun yer aldığı Frit Projesi ile beraber şehre kazandırılması hedeflenmekte.

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Mali Yardım Programı (FRIT) çerçevesinde gerçekleşecek olan proje çerçevesinde Adıyaman il merkezindeki 700 kilometrelik mevcut içme suyu hattı yenilecek, 10 bin metreküplük de yeni bir içme suyu deposu şehre kazandırılacak.

Projedeki ilk çalışmalar Kireçhane Caddesi'nde başladı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Adıyaman'daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği FRIT Projesi'ndeki çalışmalarımız Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personellerimiz tarafından başladı. Projenin şehre getirisi ve katkıları bizler için oldukça kıymetli. Proje ile beraber ilimizin yaklaşık 700 kilometrelik içme suyu ve yağmur suyu hattı yenilenecek olup 10 bin metreküplük içme suyu deposu olacaktır. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Proje de emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN