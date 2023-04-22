Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adanalılar bayramda da kebaptan vazgeçmedi

Adanalılar bayramda da kebaptan vazgeçmedi

Ekonomi Haberleri

Adana'da vatandaşlar bayramda da kebaptan vazgeçmedi.

Adana'da vatandaşlar bayramda da kebaptan vazgeçmedi.

Ramazan Bayramı'nda Adana'da vatandaşlar kebapçılara yoğun ilgi gösteriyor. Bayram gezmesine giden birçok vatandaş dönüşte kebapçılara giderek tescilli Adana Kebap'ı tadıyor. Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz'a ait Cihangir Kebap'a da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cihangir Korkmaz, "Bayramda bütün şubelerimiz açık. Adanalılara hizmet veriyoruz. Kebaptan Adanalılar asla vazgeçmiyor. Biz Adanalılar 365 gün kebap yiyebiliriz hiç bıkmıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Cihangir Adana Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title