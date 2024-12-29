Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
Uçak alev alev yanarken panikle o anları kayda aldılar
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü

Adana Tarımında Yenilikçi Ürünlerle Fark Oluşturuluyor

Adana Tarımında Yenilikçi Ürünlerle Fark Oluşturuluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın tarımda geleneksel ürünlerin yanı sıra yenilikçi ürünlerle de dikkati çektiğini belirtti. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleme modeli ve kırsal kalkınma projeleri ile çiftçilerin refah seviyesinin artırılacağına vurgu yaptı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın tarımda sadece geleneksel ürünlerle değil, aynı zamanda yenilikçi ürünlerle de fark oluşturduğunu söyledi.

Doğan, Adana'nın tarım sektöründe sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşımak için yapılan çalışmalara ve projelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikaları doğrultusunda tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve kırsal kalkınma projeleri gibi konularda önemli adımlar attığını belirten Doğan, özellikle "Tarım Sahada" sloganıyla yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin, çiftçilerin bilgi seviyesini artırarak modern tarım uygulamalarına geçişlerini kolaylaştırdığını ayrıca gerçekleştirilen projelerin, bölgedeki tarımsal kalkınmayı hızlandırdığını ifade ederek çiftçilerin refah seviyesini artırmaya yönelik bu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Doğan, Adana'nın tarımda sadece geleneksel ürünlerle değil, aynı zamanda yenilikçi ürünlerle de fark oluşturduğunu belirterek, "Pamuk, buğday, narenciye gibi stratejik ürünlerin yanı sıra son yıllarda ejder meyvesi, muz, avokado gibi ürünlerin de Adana topraklarında yetiştirilmeye başlanması, bölgemizin tarımsal çeşitliliğini ve gücünü göstermektedir. Çukurova'nın verimli toprakları, 4 mevsim 12 ay tarımsal faaliyetin yapıldığı, aynı toprakta yılda 3 ürünün çok rahat alınabildiği coğrafyadır" dedi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirilen projelerin, çiftçilere doğrudan dokunduğunu belirten Doğan, şu sözleri kaydetti:

"Sayın Kökçüoğlu ve ekibinin özverili çalışmaları, çiftçilerimiz için büyük bir destek anlamına geliyor. Yeni destekleme modelleriyle çiftçilerimiz daha öngörülebilir bir üretim sürecine kavuştu. Ayrıca kırsal kalkınma projeleriyle köylerde yaşayan ailelere verilen destekler, onların refah seviyesini artırırken, kırsal kesimden göçün önüne geçiyor. Bu değerli katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

Tarımsal Üretim Planlamasıyla Geleceğe Güvence

2024 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği yeni destekleme modelinin, üreticilere daha sade, yönlendirici ve etkin bir destek sunduğunu belirten Doğan, bu modelin çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandığını vurguladı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılar ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde, Adana genelinde binlerce çiftçiye ulaşılarak bu yeni model anlatıldı.

Ayrıca, İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Tarımsal Üretim Planlaması" ile stratejik ürünlerin doğru bölgelerde yetiştirilmesi, çiftçilerin pazarlama sorunlarının önüne geçilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, boş veya nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması gibi önemli projeler hayata geçirildi.

Son olarak, Başkan Doğan, Yüreğir Ziraat Odası olarak çiftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve Adana'nın tarımsal üretimdeki lider konumunu daha da ileri taşımak için kararlılıkla alışacaklarını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
img

Tebliğciler yine pavyonda! "Hesap" üzerinden ikna etmeye çalıştılar
img

Mert Müldür evleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
İşte 2024'ün en çok konuşulan magazin olayları
Hepsi fırtına gibi esti! İşte yıla damga vuran magazin olayları
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.