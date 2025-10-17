Zeki Kıvanç: Vergi Denetimi Artık Proaktif ve Veri Odaklı

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, vergi denetiminin geriye dönük ve uzun süren incelemelerden ziyade, anlık, proaktif ve veri odaklı bir önleyici istihbarat mekanizmasına dönüştüğünü söyledi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde, "KURGAN - Sahte Belge ile Mücadele, Risk Analizi, MASAK ve E-Defter Uygulamaları' hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Defterdar Ahmet Balıkcı, Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Üyesi İsa Tuzcu, TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Taşar, ADASO Genel Sekreteri Veli Oğuz ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ekonomisi ve vergi idaresinin son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti.

Başkan Kıvanç, "Bu dönüşümün en somut adımlarından biri, 1 Ekim 2025 itibarıyla fiilen uygulanmaya başlayan Yapay Zeka Destekli Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi yani KURGAN'dır. KURGAN, klasik vergi denetim anlayışını temelden değiştiren bir paradigmayı temsil ediyor. Artık vergi denetimi, geriye dönük ve uzun süren incelemelerden ziyade, anlık, proaktif ve veri odaklı bir önleyici istihbarat mekanizmasına dönüşmüştür. Bu süreçte sanayicilerimize de önemli görevler düşüyor. Sanayi kuruluşlarının dijital sistemlere uyum sağlamasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirtti. Bu nedenle, muhasebe, finans ve bilgi işlem birimlerimizin bu dönüşüme tam uyum göstermesi gerekiyor. Unutmayalım ki artık 'doğru kayıt, güçlü işletme' dönemindeyiz. Adana sanayisi, her zaman olduğu gibi bu dönüşümün öncüsü olacaktır" dedi.

E-defter kayıtlarının doğruluğu, zamanında işlenmesi ve ticari işlemle uyumu, her zamankinden daha hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Kıvanç, "E-defter, artık sadece bir kayıt tutma yöntemi değil; KURGAN gibi sistemlerin beslendiği ana damar haline gelmiştir. Bu nedenle kayıtların doğruluğu ve zamanında işlenmesi, her zamankinden daha hayati bir önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Hedefimiz sahte belge kaynaklı haksız rekabeti ortadan kaldırmak"

Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen ise seminerde yaptığı konuşmada, sahte belge düzenleme ve kullanımının kamu gelirlerini azaltarak haksız rekabet ortamı oluşturduğunu söyledi.

Sistemin sadece tespit değil, aynı zamanda uyarı mekanizması olarak da çalıştığına değinen Kesmen, "Bugüne kadar sahte belgeyle mücadelede çeşitli yöntemler denedik ancak kalıcı bir çözüm sağlayamadık. Artık güçlü bir irade ile yeni bir sistem kurma kararı aldık. Bu kapsamda KURGAN gibi risk analizine dayalı dijital sistemlerle, mükellefleri koruyan bir anlayışa geçiyoruz. Mükellefler, işlem yaptıkları firmaların risk durumlarından haberdar edilecek. Eğer belge sağlam ve işlemler şeffafsa, herhangi bir yaptırım söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Vergi sisteminin dijitalleşmesiyle birlikte denetim süreçlerinin hızlandığını aktaran Kesmen, "Amacımız cezalandırmak değil, farkındalık oluşturmaktır. Hatalı işlemleri hileli işlemlerden ayırıyor ve mükellefi korumaya odaklanıyoruz" dedi.

Kesmen ayrıca, kayıt dışılığın önlenmesi, mali şeffaflığın artırılması ve sahte belge düzenleyicilerle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

"Dijitalleşme ekonomik sürdürülebilirlik açısından stratejik bir adım"

Adana Defterdarı Ahmet Balıkcı ise vergi sisteminde dijitalleşmenin sadece bir teknik dönüşüm değil, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Vergi idaresinin teknolojinin sunduğu imkanları en etkin biçimde kullandığına dikkat çeken Balıkcı, "Bu sayede hem denetim kapasitemizi artırıyor hem de mükelleflerin iş süreçlerini kolaylaştırıyoruz. KURGAN sistemiyle birlikte, risk odaklı denetim anlayışına geçilmiş durumda. Bu sayede hem kamu gelirlerinin korunması hem de dürüst mükelleflerin gereksiz incelemelerden arındırılması hedefleniyor. Vergi bilinci, sadece beyanname vermekle sınırlı değildir. Artık elektronik belge, defter ve sistemlerin doğru, zamanında ve tam kullanımı, işletmelerin itibarını doğrudan etkileyen bir unsur haline gelmiştir. Bu nedenle, her sanayicimizin kendi dijital muhasebe süreçlerini güçlendirmesi ve personelini bu yönde eğitmesi büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Adana'nın sanayi potansiyeline ve vergi gelirlerine katkısına değinerek, kentin dijital dönüşüm sürecinde örnek illerden biri olmasını arzuladıklarını söyleyen Balıkcı, sözlerini şöyle tamamladı;

"Adana, üretim ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. Biz de vergi idaresi olarak, bu dinamizmi destekleyecek şeffaf, hızlı ve dijital altyapıyı oluşturmak için çalışıyoruz. Amacımız mükellefi cezalandırmak değil, doğruyu teşvik eden, rehberlik eden bir sistem kurmaktır." - ADANA