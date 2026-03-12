Adana şalgamı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 45'inci ürün olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Adana şalgamının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 45'inci ürün olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Adana'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Adana Ticaret Odası Başkanımız Yücel Bayram'ı, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye'nin AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı, Maraş çöreği, Adana şalgamı."