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Adana'nın Bucak Bölgesinde Sera Üretimi Artıyor

Adana'nın Bucak Bölgesinde Sera Üretimi Artıyor
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Adana'nın Kozan ilçesindeki Bucak bölgesinde çiftçiler, narenciye bahçelerinden seraya geçerek domates, salatalık ve çilek üretmeye başladı. Sera üretimi, bölgede önemli bir kalkınmaya yol açarken, üreticiler de organik yöntemlerle ürünlerini yetiştiriyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciyenin merkezi olan Bucak bölgesinde çiftçi serada domates, salatalık ve çilek üretimine başladı.

Ata topraklarını narenciye bahçelerinden sera üretim alanına çeviren Elektrik Elektronik Mühendisi Çağatay Enes Seğmen, baba mesleğini bölgede sürdürdüğünü ifade ederek, "Acarmantaş'ta serada domates ve salatalık üretimi yapıyoruz. Babam 15 yıl önce 400 metrekarelik bir alanda bu üretime başladı. Sonra talep oldu 3 dönüm ekledik ve toplamda 5 dönüm ulaştık. Bizim burada gören komşular da sera üretimine başladılar. Daha önce narenciye üretimi yapılırken şimdi domates ve salatalık üretimi de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ferhatlı Mahalle Muhtarı Mustafa Akça, serayla bölgede büyük bir kalkınma olduğunu ifade ederek, "5 mahalleden oluşan Bucak bölgesinin her tarafı narenciye bahçesiydi. Şu an 400 metrekare ile başlayan sera üretimi 30 dönüme çıktı ve 20 çiftçimiz serada çilek, domates ve salatalık üretimi gerçekleştiriyor" diye konuştu.

"Üreticiden çok aracılar kazanıyor"

Üretici Muharrem Akcalı ise, "Acarmantaş Mahallesi'nde 3 dönüm alana sera kurdum. Eylül ayında ektiğimiz fidelerimiz büyüdü ve Ocak ayında ilk hasadımıza başladı. Daha önce hiç seracılık yoktu. Antalya'ya gidip gelince cazip hale geldi ve şu an hormonsuz arı ve keçi gübresi ile ürünlerimizi yetiştiriyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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