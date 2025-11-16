Haberler

Adana Kebap, Coğrafi İşaretli Ürünler Listesinde Tepki Çekti

Güncelleme:
Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada, ilk akla gelen coğrafi işaretli lezzetler arasında Adana kebap üçüncülüğü elde etti. Adanalı kebapçılar ve vatandaşlar, sonucun haksız olduğunu vurgulayarak lobi eksikliğine dikkat çekti.

Türkiye genelindeki coğrafi işaret tescilli ürünlere yönelik yapılan araştırmada, "İlk akla gelen coğrafi işaretli lezzetler" arasında Adana kebap, Gaziantep baklavası ve Malatya kayısısının ardından 3'üncü sırada yer aldı. Listeye Adanalı kebapçılar ve vatandaşlar 'Lobicilik' diyerek tepki gösterdi.

Coğrafi işaret tescilli ürünlerin bilinirliğini ölçmeye yönelik yapılan bir araştırmada ilk akla gelen ürünlerde yüzde 26 ile Gaziantep baklavası ilk sırada yer aldı. Baklavayı yüzde 14 ile Malatya kayısısı, yüzde 8 ile Adana kebabı ve yüzde 7 ile Antep fıstığı izledi. Sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasının ardından sıralamaya Adanalılardan tepki geldi. Adanalı kebapçılar ve vatandaşlar, sonuçların yanlış ve eksik olduğunu belirttiler.

"Bizim lobilerimiz zayıf kalıyor"

Listeyi görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü dile getiren kebapçı Yaşar Aydın, Adana kebabın dünyanın her yerinde tüketilen bir lezzet olduğunu belirterek, "Bu işler lobi işidir. Kimin lobisi kuvvetliyse o şehrin, o bölgenin lezzetini ön plana çıkartır. Bu bir gerçektir. Bu lobi işi her yerde var. Dünyada Adana kebap olmayan hiçbir ülke yoktur. Her ülkede Adana kebap vardır. 10 restorandın 7'sinde Adana kebap vardır ve coğrafi değeri en yüksek olan ürün Adana kebaptır. Bizim lobilerimiz zayıf kalıyor" dedi.

"Kendi değerlerimizi koruyamıyoruz"

Bazı lobilerin Adana kebabı dışladığını söyleyen Aydın, "Malatya'yı ve kayısıyı seviyorum. Kayısı da listede olsun ama burada sorun Adana kebabın zirvede olmaması. Hakkı teslim etmek lazım. Dünyanın her yerinde Adana kebap zirve ancak bazı lobiler Adana kebabı dışlıyorlar. Biz de bu durumlarda zayıf kalıp, kendi değerlerimizi koruyamıyoruz. Kendi değerimizi korumak için kendi kebapçılarımızı korumamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Adana kebap 1. sırada olmalıydı"

Malatya'dan kebap yemek için Adana'ya gelen Buğra Maraş, "Ben aslen Malatyalıyım ancak benim aklıma da Adana kebap gelir. Adana kebap 1. sırada olmalıydı" diye konuştu.

"Kimse durduk yere kayısı yemeye gitmez"

Tekirdağ'dan gelen Semih Muştu, "9 saatlik yoldan kebap yemek için geldik. Kayısı güzel bir ürün ama kimsenin durduk yere kayısı yemeye gittiğini düşünmüyorum. Ancak Adana kebap yemek için Adana'ya geliyoruz. Adana kebabın 1. sırada olması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Şehir dışından Adana'ya gelen Ahmet Oğuz Taşlı, "Adana kebap 1. sırada olmalı. Benim aklıma kayısı gelmezdi. Adana kebap anlatılmaz, yaşanır. Bin 250 kilometre yoldan geldim ve bu lezzete değdi" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
