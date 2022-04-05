Adana ihracatta ilk çeyrekte rekor kırdı

ADANA (İHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın ihracatının 2022 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 artarak 283 milyon 282 bin dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştığını, 2022 Ocak-Mart dönemi ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,77 artış ile 723 milyon 739 dolar olarak rekor kırdığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2022 yılı Mart ayı verilerini değerlendiren TİM Başkan Vekili ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, "Adana 2021'de ulaştığı aylık ihracat rekorlarını 2022'de de yenileyerek 283.3 milyon dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracatını Mart 2022'de gerçekleştirmiş oldu. Adana 2022 Ocak-Mart döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 36,77 artış ile 723 milyon 739 dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Adana'nın Türkiye ihracatı artışının iki katına yakın artış gerçekleştirdiğini belirten Kıvanç, "Adana'nın, 2022 yılı Mart ayında Türkiye geneli ihracattan aldığı pay yüzde 1,37 oldu. Mart 2022 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye ihracatı yüzde 22,11 ve Adana ihracatı yüzde 43,47 oranında artmıştır." diye konuştu.

20 ülkeye ihracatta yüzde 55,4 artış

Adana'nın 2022 yılı Mart ayı ihracatında en büyük payın yüzde 6.82 ile Tekstil ve Hammaddeleri sektörü olduğunu belirten Kıvanç, "2022 Mart döneminde ihracat yapılan ilk 20 ülkenin 20'sinde artış gerçekleştiği görülmektedir. Mart 2022'de Adana'nın ülkelere göre ihracatı incelendiğinde; Irak 29.2 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Almanya 27.2 milyon dolar ile ikinci ve İtalya 19.5 milyon dolar ile üçüncü sırada yer almıştır. Mart 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre ilk 20 ülke içerisinden en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler; yüzde 297 ile Tunus, yüzde 293 ile Ürdün ve yüzde 149 ile Belçika olmuştur. Adana 144 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. İlk 20 ülkeye göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 55,4 artış göstermiştir" dedi.

Sektörel bazda ihracatta Adana'nın Mart 2022'de yüzde 23,1 pay ile Tekstil ve Hammaddeleri ilk sırada yer aldığını dile getiren Kıvanç, bu sektörü yüzde 22,9 pay ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, yüzde 11,2 pay ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri takip ettiğini belirtti.

Adana olarak yıl sonu hedeflerinin 3,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Kıvanç, şunları kaydetti:

"Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız pay her geçen gün artacaktır. Bu ihracat rakamı Adana'nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Adana'nın yeni yatırım alanları ile birlikte bu rakamların çok daha üstüne çıkacağından hiç şüphemiz yok. Mevcut potansiyele ek olarak yapılan projelerin tamamlanması ile birlikte hiç kuşkusuz ki Adana'nın, ülkemizin sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir." - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi