Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 50 yaşında

Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü konumuyla kent, bölge ve ülke ekonomisine değer katan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, 50. Yılını kutladı.

A Osb Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, geçmişten günümüze bölgeye hizmet verenleri yad ederek, "Bölgemizin kuruluşundan bugüne kadar bugünlere ulaşmamız için yoğun mesai harcayan, müteşebbis heyet başkanı olan değerli Valilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Onları minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyor, ebediyette intikal edenlere de Allahtan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Sütcü, "Burada bir kişiyi de özellikle anmak istiyorum. Sanayicilerin abisi ve duayeni, Osb'mizin gelişmesinde çok ciddi emekleri bulunan ve ebediyete intikal etmiş olan Hilal Atilla AKSÖZ abimizi ayrıca yad etmek için konuşmama kısa bir ara verip kendisinin röportajını müsaadenizle izletmek istiyorum" diyerek, bölgenin gelişiminde büyük emekleri bulunan ve zor yıllarda dernek kurup sanayicinin sesinin duyurulmasını sağlayan merhum sanayici Hilal Aksöz'ün, vefatından önce çekilen belgeselde yer alan röportajına yer verdi. O yıllardaki mücadeleyi anlatan Aksöz'ün ifadeleri salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Bölgenin 50 yılda geldiği aşamayı anlatan, kilometre taşlarına vurgu yapan, A Osb'nin bugün geldiği aşamayı rakamlarla dile getiren Başkan Sütcü, " 25 milyon metrekarelik alanda, 566 parselde yüzde 100 doluluk oranıyla, 26'sı yabancı sermayeli 500 işletmesi, 45.000 istihdamı, yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatı, 5 milyar dolardan fazla ticaret hacmi, İSO İlk 500'de 16, İSO İkinci 500'de 16 ve TİM 1000'deki 16 firması, 13 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, hastanesi, meslek yüksek okulu, teknik koleji, üniversite-sanayi işbirliğine ışık tutan yapısı, Ar-Ge yarışmaları ve girişimciliğe önem veren bakışı, dünya standartlarında altyapı hizmetleri, örnek ve uzun vadeli çözümler geliştiren projeleri ile hamdolsun bugün geldiği noktada örnek gösterilen sanayi bölgelerinden biri olmayı başarmıştır" dedi.

Organize Sanayi Bölgesinin hacmini tüketim verileriyle de vurgulayan A Osb Başkanı Sütcü, hem Adana'da hem Türkiye'de yüksek ölçekli tüketimlere sahip olduklarını belirterek, " Adana'da kullanılan; elektriğin yüzde 22'lik, doğalgazın yüzde 40'lık, suyun ise yüzde 23'lük kısmı Osb'miz tarafından tüketilmektedir. Osb'ler arasında kıyaslandığında ise; elektriğin yüzde 4, doğalgazın yüzde 5, suyun ise yüzde 7'lik kısmı Osb'mize aittir. Dolayısıyla Osb'miz bu ihtiyaçları karşılayabilecek büyük ölçekli modern ve teknolojik tesisler ve altyapılarla donatılmış sanayi bölgelerinden birisidir" ifadelerine yer verdi.

A Osb Başkanı Sütcü, bölgede faaliyet gösteren, üretim ve istihdamıyla ülke ekonomisine değer katan sanayicilerinin ihtiyaç ve taleplerine yönelik yenilikçi adımlar atarken birbirinden farklı projelerimizle hizmet yelpazemizi genişlettiklerini, Adana'ya katma değerli yatırımlar kazandırdıklarını belirterek, şunları söyledi: "Bu kapsamda, Yeşil Osb, A Osb Akademi, Enerji A.Ş, Beton Santrali hizmetleri, Finansal Kaynaklara Ulaşım hizmetleri, Proje Destek hizmetleri, AR-GE ve Tasarım Merkezi faaliyetleri, istihdam hizmetleri, üniversite-sanayi iş birlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar fark oluşturan hizmetler yanında Kadın Sanayiciler Platformu ve Genç Sanayiciler Kurulu ile fark yaratıyor ve sanayicilerimizi geleceğe hazırlıyoruz."

Ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan cari açığı azaltmak, milli ekonomimizi güçlendirmek için sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar, çağdaş ve günün ihtiyaçlarını yansıtan projelerle hizmet çıtamızı her geçen gün daha yüksek noktalara taşıma azmindeyiz" diyen Başkan Sütcü, şunları kaydetti:

"Adana'mıza büyük ölçekli yeni yatırımların kazandırılması için sanayici ve OSB Yönetimi olarak bizlere düşen görevlerin farkındayız. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde OSB olarak yapacağımız bazı projeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Adana'mızın ve sanayicilerimizin yatırım alanları ihtiyacı olduğu bilinciyle hareket ederek bölgemizin genişlemesine yönelik faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda 6 milyon metrekarelik 3. Genişleme Alanında arazi satın alma işlemleri neredeyse tamamlanmış olup, 2024 yılı içinde altyapı çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Söz konusu alanda 3 milyon metrekarelik alanın ön tahsisinin yapıldığını belirtmek isterim."

Başkan Sütcü, genişleme faaliyetleri konusunda da bilgi vererek, "Bu kapsamda bölgemizin batısında bulunan 35 milyon metrekarelik alana ilişkin yer seçimi çalışmalarında sona yaklaşılmış olup, 2024 yılı içinde yer seçiminin kesinleşeceğini umuyoruz. Söz konusu alanın OSB alanı olarak tanımlanması ile birlikte 50 milyon metrekarelik alanı aşkın OSB alanımız olacaktır. Bu büyüklük ile Türkiye'de en büyük alana sahip birinci OSB olmayı hedefliyoruz. Hali hazırda 1 milyon metrekarelik AOSB 4. İlave Alanı'nda altyapı çalışmaları sona gelinmiş olup, 2024 Ocak ayı içinde altyapılarımızın tamamlıyoruz" bilgisini paylaştı.

Başkan Sütcü, Atıksu Arıtma Tesisinin atığı olan arıtma çamurunun kurutma-yakma yöntemleri ile küle çevrilmesi, elektrik veya buhar elde edilmesi amacıyla (Yatırım bedeli 15 Milyon USD olan) Çamur Yakma Tesisi kuracaklarını, söz konusu yatırım ile döngüsel ekonomi ve karbon nötr uygulamalarına örnek bir tesis kazandırılacaklarını bildirdi.

Sütcü, "Mevcut Atıksu Arıtma Tesisine ilave olarak (Yatırım bedeli 45 Milyon USD olan) 80.000 m3 kapasiteli yeni bir tesis yapılması planladığımız projeler arasındadır. Söz konusu işin proje çalışmalarına başlanmış olup, 2026 yılının sonuna kadar birinci etabı hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Kadın istihdamına katkı sunmayı hedefledikleri modern tasarımı ile dikkat çeken AOSB Anaokulu Projesinin protokolünün Vali Yavuz Selim Köşger beyin huzurunda imzaladıklarını ve 2024 yılı Ocak ayı içinde yapımına başlayıp 9 ay içinde hizmete geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Sütcü, şöyle konuştu:

"Akıllı OSB yönetim merkezi ve veri merkezi olarak planladığımız (Yatırım bedeli 2.5 milyon USD) İtfaiye ve Afet Koordinasyon Merkezi projesine 2024 yılının ilk çeyreğinde başlayıp, 1 yıl içinde hizmete açacağız.

Sağlık Merkezimizin yanında ticari alanlardan oluşan ve özellikle yatırımcılar ve misafirlerine üst düzey hizmet edecek restoranların bulunduğu (Yatırım bedeli 3.5 milyon USD olan) Green AVM Projemize 2024 yılının ilk yarısında başlayıp, 2025 yılında hizmete sunacağız. Yeni yapılan köprülü kavşak noktasında (Yatırım bedeli 8 milyon USD olan) AOSB Akaryakıt İstasyonu, Otel ve İş Merkezi Projemize 2025 yılında başlayıp, 2026 yılında tamamlayarak hizmete açacağız. Dünya Bankası desteği ile 2024 yılında OSB'mizin sağlık koruma bantlarına (Yatırım bedeli 5 milyon USD olan) yaklaşık 10 MW (GES) yatırımını gerçekleştirerek Karbon Nötr olma yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."

Başkan Sütcü, bir diğer önemli projelerinin de konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere OSB'miz Adana'nın 30 km dışındadır. Günlük 45.000 kişinin taşınması birçok açıdan sorunlara neden olmaktadır. Bu konuya kalıcı çözüm üretmek ve OSB'mizi bir anlamda uydu kent haline getirmek amacıyla şuandaki genişleme alanımızda yaklaşık 400.000 metrekarelik alan, çalışanların ve sanayicilerin konut ihtiyacını karşılamak için ayrılmıştır. Bu alanda başlangıçta 500 dairelik sosyal tesis alanı oluşturacağımızı belirtmek isterim" dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, anlattığı projelerle birlikte önümüzdeki beş yıl içinde OSB Yönetimi olarak yaklaşık 12 Milyar TL yatırım planı hazırladıklarını, söz konusu projeleri OSB'ye kazandırarak Avrupa'da örnek gösterilen sanayi bölgelerinden biri olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sütcü, AOSB olarak önceliklerini ise şöyle açıkladı:

"Bilimin ışığında ve istişare kültürü ile yol haritamızı oluşturmayı, sadece sanayileşmeye değil, yerküreyi koruyarak üretmeyi, tek başına büyümeyi değil birlikte büyümeyi, bilgiyi saklamayı değil, bilgiyi paylaşmayı, dünyaya kapalı olmayı değil, dünyaya açık olmayı, kurum ve Kuruluşlar ile çekişmeyi değil, paydaş olmayı, önce sermayeyi değil, emeğe saygı göstermeyi, zorlaştırmayı değil, kolaylaştırmayı,

sadece sanayi bölgesi olmayı değil, ekosistem kurmayı, hesap verilebilir, şeffaf, katılımcılık kültürünü geliştirmeyi, oluşturduğumuz üretim ve istihdam kapasitesiyle insanların yaşamlarını zenginleştiren ve sosyal refaha katkıda bulunan OSB mantığıyla kentimize ve ülkemize örnek olmayı, çok önemsediğimizi belirtmek isterim."

Sütcü, konuşmasını, "Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizin 50. yılını ve Cumhuriyetimizin gurur dolu 100. yılını birlikte kutlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Son olarak OSB'mizi geliştirmek için yoğun çaba gösteren yönetim kurulu üyelerimize, denetim kurulu üyelerimize, Bölge Müdürümüze, Bölge Müdürlüğü personelimize ve her türlü zorluğa rağmen üreterek değer oluşturan siz değerli sanayicilerimize teşekkür ederek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Adana Valizi Yavuz Selim Köşger ise AOSB'nin Türk sanayileşmesinin öncü şehri Adana'nın yüz akı olduğunu söyledi. Bölgenin Adana'nın layık olduğu yere taşınmasında çok önemli destekleri olduğunu belirten Köşger, "AOSB, Adana'nın sanayisinin, kentin gelişmesinin ve tabii ülkemizin kalkınmasının önemli dinamolarından birisi olmuş, Türkiye'deki OSB'ler içerisinde de örnek bir yer teşkil etmiştir. Teknolojiye, çevreye duyarlı yatırımlarıyla, 40 bini aşan istihdamıyla, 2 milyar dolara varan ihracatıyla ve geliştirdiği her türlü endüstriyel yatırımlarla Türk sanayisinin ve kalkınmasının öncü dinamolarından birisi olmuştur. Bundan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AOSB'de faaliyet gösteren ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "İSO 500" ile "İSO İkinci 500" listelerine giren toplam 32 firmaya, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde yer alan 16 firmaya ve duayen sanayicilere plaket verildi. Törenin sonunda sanatçı Zara konser verdi.

Etkinliğe milletvekilleri AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar, Mehmet Tosmur, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Fidan ve Ergin Turan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, kent protokolü ve seçkin bir davetli grubu katıldı. - ADANA