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Adana ekonomi haberleri... Adana'da deniz yoluyla turistik yolcu taşımacılığı projesine ÇKA'dan onay

Adana ekonomi haberleri... Adana'da deniz yoluyla turistik yolcu taşımacılığı projesine ÇKA'dan onay

Adana ekonomi haberi: Adana'nın Karataş ilçesinde, deniz yoluyla turistik yolcu taşımacılığı yapılmasına yönelik proje, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Fizibilite Destek Program kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

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Adana'nın Karataş ilçesinde, deniz yoluyla turistik yolcu taşımacılığı yapılmasına yönelik proje, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Fizibilite Destek Program kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Karataş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (ATGAB) ve Karataş Belediyesince hazırlanan "Karataş Transport Denizyolu Turizm Merkezi Yatırım ve İşletme Projesi" ÇKA tarafından onaylandı.

Açıklamada görüşlerine yerilen ATGAB ve Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, projenin altyapısı genişletilecek Karataş Limanı için deniz yoluyla yurt içi ve dışı turistik yolcu taşımacılığına yönelik üst yapı olarak düşünülen bir tesis kompleksinin kurulmasını ve işletilmesini konu aldığını belirtti.

Araştırma ve etütler yapılarak yol gösterici bir fizibilite raporu hazırlanıp kamuoyuna ve yatırımcılara sunulacağını ifade eden Topuz, fizibilite çalışmasının yatırıma dönüştürülmesiyle Adana'da liman hizmetleri için kapasitenin geliştirileceğini kaydetti.

Projeyle deniz ve kıyı ekonomisiyle ilgili sektörlerde girişim ve rekabet gücünün iyileştirileceğini hem de deniz yolu taşımacılığının katkısıyla şehrin turizmine ivme kazandırılacağını belirten Topuz, projenin uygulama aşamasında, Hatay Büyükşehir Belediyesinin Arsuz Madenli Yat Limanı'na kurduğu Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesinde de incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.

Karataş'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mersin ve Hatay'a bağlayacak karşılıklı seferler için iş birlikleri geliştirileceğini vurgulayan Topuz, projeyi desteklemeye değer bulan Adana Valisi Süleyman Elban ve ÇKA yönetim kurulu üyelerine katkıları için teşekkür etti.??????????????

AA / Serkan Avci - Ekonomi

Çukurova Karataş Hatay Adana Ekonomi Haberler

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