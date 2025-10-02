Adana'dan Irak'a doğrudan uçuş talebi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Çukurova Havalimanı'ndan Irak'a doğrudan uçuşların başlatılması talebinde bulundu.

Adana İl Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı, Adana'da faaliyet gösteren oda ve borsa başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterlerin katılımıyla yapıldı. Adana Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde, ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının divan başkanlığını ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, başkan yardımcılığını ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ile Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış yaptı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana'nın kalkınması ve yatırımların hızlanması için kentteki tüm kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. 41 bin üyesi ve 46 meslek komitesiyle sektörlerin sorunlarını düzenli olarak gündeme taşıdıklarını belirten Başkan Bayram, "Öncelikli sorunlarımız için oda başkanlarımız, meclis başkanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte ilgili bakanlıklara giderek çözüm aramalıyız" dedi.

Başkan Bayram, Çukurova Havalimanı'ndan Irak'a doğrudan uçuşların başlatılmasının ihracatçılar için acil bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ceyhan OSB yatırımlarının bir an önce hayata geçmesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Bayram, "Adana güçlü bir sivil toplum örgütlenmesine sahip. Eğer öncülük edersek, Gaziantep, Kayseri, Bursa gibi şehirlerin yaptığı gibi birlik içinde hareket ederek şehrimize daha fazla yatırım ve hizmet kazandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Adana'nın ihracatı artıyor ama potansiyelin çok gerisinde"

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Ocak-Ağustos dönemi ihracatının 1 milyar 979 milyon Dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Kıvanç, "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış kaydedildi. Kimya sektörü 417,2 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, tekstil sektörü 326,2 milyon dolar, hububat sektörü ise 232,1 milyon dolarlık ihracatla öne çıktı. En fazla artış ise yüzde 143,9 ile madencilik sektöründe yaşandı. Bu tablo, Adana'mızın üretim ve ihracat gücünün artarak devam ettiğini ortaya koyuyor. Ancak biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Adana'nın çok daha yüksek bir ihracat potansiyeli var ve önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok daha üstüne çıkacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Kıvanç, kentin sanayi alanları açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Kıvanç, "Türkiye genelinde sanayi alanlarının ülke yüzölçümüne oranı yüzde 0,36 iken Adana'da bu oran yüzde 0,45 seviyesindedir. Valiliğimiz öncülüğünde yürütülen çalışmalarla toplam 131 bin 690 dekarlık yeni yatırım alanı daha kente kazandırılacaktır. Bu yatırımlar tamamlandığında sanayi alanlarımızın oranı yüzde 1,38'e ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Yeni yatırım alanları arasında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas OSB, AOSB genişleme alanı, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB'ler, Karaisalı ve Kozan OSB gibi önemli projeler bulunduğunu belirten Kıvanç, bu yatırımların Adana'nın üretim gücünü artıracağını vurguladı. Başkan Kıvanç, ayrıca şehrin lojistik altyapısına yönelik yatırımlara da değinerek, "Aksaray Yeni Çevre Yolu ve Pozantı-Ceyhan Otoyolu projeleri, Adana'yı İç Anadolu ve Marmara'ya kesintisiz bağlayacak. Bu projeler sayesinde zaman kayıpları ortadan kalkacak, şehrimiz lojistik açıdan daha da güçlenecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür eden Başkan Kıvanç, bu yatırımların yalnızca ulaşımda değil, ekonomik ve sosyal kalkınmada da yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti. - ADANA