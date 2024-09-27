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Adana'da Pamuk Hasadı: Verim Artarken Fiyatlar Düşük

Adana'da Pamuk Hasadı: Verim Artarken Fiyatlar Düşük
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Adana'da pamuk hasadı sürüyor, ancak çiftçiler verim artışına rağmen düşük fiyatlarla karşı karşıya. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, iplik fabrikalarının pamuğu yurt dışından almasının etkilerini vurguladı.

Adana'da pamuk hasadı devam ederken çiftçi, hem verim hem de fiyat düşüklüğü nedeniyle umduğunu bulamadı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "İplik fabrikaları pamuğu yurt dışından alıyor. Bu yüzden bizim pamuk para etmiyor" dedi.

Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta hasat sürüyor. Pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Adana, ülke üretiminde 5. sırada yer alıyor.

Ekim alanı azaldı

Bu sene kentte yaklaşık 147 bin dönüm alanda ekilen pamuktan dönüm başına ortalama 350-400, genel olarak da 70 bin ton rekolte bekleniyor.

"Fiyatlar çok düşük"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, verimin normal olduğunu anlatarak, "İlk hasadı yaptığımız pamuktan dönüm başına 350-400 kilogram verim alırken şu anda 500-600 kilogram verim bekliyoruz. Hasat halen devam ediyor ancak fiyatlar çok düşük. Pamuk fiyatları serbest piyasada kilogramı 21 lirayken Çukobirlik tarafından geçen hafta 25 lira, Antbirlik ise 28 lira fiyat açıkladı" diye konuştu.

"Pamuk para etmiyor"

500 kilogram verim alındığında çiftçinin maliyetleri kurtardığını anlatan Doğan, "2018 yılında 455 bin dönüm alanda Adana'da pamuk ekmiştik ama sonra hep ekim alanı azaldı. İplik fabrikaları pamuğu yurt dışından alıyor. Bu yüzden bizim pamuk para etmiyor. Gümrük vergilerini de pamukta arttıramadığımız için pamuk ekimi her geçen gün azalıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk fiyatlarının en az 30 lira olması gerektiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Akın Yüreğir adana

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