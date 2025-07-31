Adana'da Mısır Hasadı Başladı, Çiftçinin Yüzü Gülüyor

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da, mısır hasadı başladı. Mısırda rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin 6 milyon tonu aşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Adana'da mısır hasadı başladı. Bu yıl kuraklık nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen dönüme alınan bin 800, bin 900 kilogram verim, çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler, mısır hasadı sonrasında anız yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunurken, ürün fiyatlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

"Fiyatın açıklanmasını bekliyoruz"

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi'nde bin dönüm arazide hasat yapan çiftçi Doğukan Öztürk, "Komşu tarlalarda dönüme bin 800, bin 900 kilogram verim alındı. Kuraklık nedeniyle bu yıl ilk ürün mısırını suladık ama sonuç bizi sevindirdi. Fiyatın bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Damlama sulamaya özen gösteriyoruz. Hasat sonrası anız yakmamaya dikkat ediyoruz. Tüm çiftçilerin aynı duyarlılığı göstermesini istiyoruz" dedi.

Biçerdöver operatörü Taner Budak ise, "Buğdayda verim çok kötüydü. Mısır sezonu başladı ve mısırda verim beklentinin üzerinde. Hasat sırasında ürün kaybını en aza indirmek için dikkatli çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA