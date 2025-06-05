Adana'da Kurban Bayramı İçin Canlı Hayvan Pazarında Hareketlilik

Adana'da Kurban Bayramı İçin Canlı Hayvan Pazarında Hareketlilik
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Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik başladı. 153 kiloluk 'Paşa' isimli teke dikkat çekiyor ve 45 bin TL'den satışa sunuluyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Pazara getirilen 153 kiloluk "Paşa" isimli teke dikkat çekti.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da kurban pazarları son günde hareketlendi. Kozan'da bu yıl hizmete giren canlı hayvan pazarında kurbanlık almaya gelenler sıkı pazarlıklara başladı. Pazara, Acarmantaş Yaylası'ndan getirilen 153 kiloluk teke dikkat çekti. "Paşa" ismi verilen teke, 45 bin TL'den satışa sunulurken, kilo başına 300 TL fiyat biçildi. Küçükbaşlar arasında pazarın en ağır kurbanlığı olan Paşa'yı gören vatandaşlar, kiloya inanmayıp kantara çıkarak kendi ağırlıklarını test etti.

Hayvanın sahibi Orhan Altıntaş, Paşa'yı 6 aydır özenle beslediğini belirterek, "Bu pazarın paşası o. İlk tartımda 155 kiloydu ama burada 153 kilo geldi. Honamlı ırkı bir teke. Herkes ilgileniyor, gelen bakmadan geçmiyor" dedi.

Üreticilerden Fikret Aydoğan ise bu yıl kurbanlıkların kilogram fiyatlarının 250 ile 300 TL arasında değiştiğini söyledi. Hayvanların besili ve sağlıklı olduğunu vurgulayan Aydoğan, satışların beklentiler doğrultusunda ilerlediğini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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