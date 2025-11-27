Haberler

Adana'da Kadın Girişimcileri Destekleyen Tören

Adana'da Kadın Girişimcileri Destekleyen Tören
Güncelleme:
Adana Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi ile Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nda dereceye giren firmalara plaket verdi. Zeki Kıvanç, kadın girişimciliğin önemine vurgu yaptı.

Adana Sanayi Odası tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde düzenlenen 'Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi ile Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nda dereceye giren 7 firmaya başarı plaketleri verildi.

Sanayi Odasında Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, TOBB'un, 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nda 'Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirketler' kategorisinde Türkiye 2.'si olarak ödül alan Beta Enerji ve ve diğer kuruluşlara plaketleri verildi.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, törende yaptığı konuşmada, listelere giren firmalarla gurur duyduklarını belirterek, bu başarıların sadece şirketler için değil, Adana'nın ekonomik yapısı açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Kıvanç, "Firmalarımızın gösterdiği bu performans, Adana'nın üretim potansiyelini, yenilikçi yaklaşımını ve büyüme kararlılığını ortaya koyuyor. Kentimizin sanayicileri, zorluklara rağmen üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyor. Bu tablo bize hem bugünün hem de geleceğin Adanası için umut veriyor" dedi.

Kadın girişimciliği ve kadın istihdamı konusunda özel bir parantez açan Kıvanç, "Kadın emeği, üretimin en değerli unsurlarından biridir. Kadınların iş hayatında daha görünür olması, şirketlerin performansını ve ülkenin kalkınma hızını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle kadın girişimciliğini destekleyen her projeyi önemsiyor, bu alanda başarı kazanan firmalarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Her iki yarışmada dereceye giren 7 Adana firmamızı tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini diliyor, kent ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title
