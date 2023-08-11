Adana'da keçiboynuzu hasadı başladı! Tarlada kilosu 60 TL

Adana'da çiftçiler, birçok üründe olduğu gibi hem gıda hem de ilaç sanayinde kullanılan ve bölge halkının şifa niyetine pekmezini yaptığı keçiboynuzu hasadına başladı. Çiftçiler keçiboynuzunun kilosunu tüccara 40 ila 60 TL arasında satıyor.

Kozan ilçesinde kıraç arazilerde kendiliğinden yetişen ve son yıllarda artan ekonomik değeri ile yetiştiriciliği artan harnupta (keçiboynuzu) hasat başladı. Hasat yapan çiftçiler, 550 rakımda sıcaklığa aldırmadan zorlu mesai yapıyor. Verimli bir yıl geçirdiklerini belirten çiftçiler, devam eden hasatla elde ettikleri harnupun bir kısmını pekmez yapmak için kendilerine ayırıyor, çoğunluğunu ise hem gıda hem de ilaç sanayiinde kullanılması için tüccarlara kalitesine göre 40 ile 60 TL arasında satıyor.

"AKCİĞER KANSERİNE VE ASTIMA BİREBİR"

Kuytucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan emekli Mehmet Yiğenoğlu, "50 derece sıcaklıkta zorlu hasat yapıyoruz. Harnuplarımız güzel bu sene. Ballı 1 ton harnubumuz var. İlaç sanayinde pekmez olarak kullanılıyor. Meşakkatli bir iş kırıyorsun teker teker kaynatarak yapılıyor. Pekmezi çok faydalı her derde deva. Biz tüccara veriyoruz pekmeziyle çok uğraşamıyoruz ama bu sene yapacağız. Öksürük, akciğer kansere, astıma birebir ve bir çok hastalığa şifa faydalıdır" şeklinde konuştu.

"HER DERDE ŞİFA"

Harnup toplayanlardan Hakan Özkan ise "Harnup her derde şifa, pekmez de belirli hastalıklara iyi geliyor" dedi.