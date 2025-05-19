Adana'da Genç Çiftçinin Zeytinyağı Hayali

Adana'da tarla ve bahçe ürünleri üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihan Işık, ürettiği zeytinyağını yurt içindeki ve dışındaki tüketiciye aracısız ulaştırmak istiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin sekizinci bölümünde ziraat mühendisi Işık, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.

Işık, çocukluk yıllarından beri Adana'da tarımın içinde olduğunu dile getirerek, sektörde çalışmaya devam etmek istediği için ziraat mühendisi olduğunu söyledi.

Çukurova'da üretim yaptıklarına işaret eden Işık, "13 farklı tarla ve bahçe ürünleri yetiştiriyoruz. Tarla ürünlerimizden patates, soğan, ayçiçeği gibi ürünler var. Bahçe bitkilerindeyse nar, narenciye ve zeytin üretimimiz bulunuyor." dedi.

"Toprağa saygılıyız"

Işık, tarım sektöründe çalışmak istemesinin en büyük nedeninin köyde büyümesi olduğuna dikkati çekerek, "Tamamen toprakla iç içe doğup büyüdüm. Üretim yapmak çok güzel. Çukurova'nın bereketli topraklarında biz ne ekersek toprak bize karşılığını veriyor. Toprağa saygılı bir şekilde üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Kırsal alanda birçok yatırım seçeneği olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınma hibeleri mevcut. Bunları almak hem gönülden hem de maddi olarak bizi teşvik ediyor. Benim gözbebeğim olan zeytinde hibelerden yararlanarak zeytinyağı tesisi kurduk. Zeytinlerimizi katma değerli hale getirdik. Kendi markamızla satışını yapıyoruz. Saha sorumlusu olarak çalışıyorum. Köyümüzde 15 kişilik istihdam sağladık."

"En büyük hayalim tarımsal üretimimizi daha da kıymetlendirmek"

Işık, tarıma dair çok büyük hayalleri olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde tarımsal üretimimizi daha kıymetli hale getirmek benim en büyük hayalim. Ben de kendi çiftliğimde zeytine katma değer katıyorum. Bu ürünümü hem yurt içinde hem yurt dışı pazarlarına satışını gerçekleştirmek ve ürettiğim bütün ürünleri tarladan tüketiciye aracısız olarak ulaştırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tarımın gelecekte daha da değerli hale geleceğine işaret eden Işık, gençlerin bu sektöre adım atmalarının ülkenin bereketli topraklarının daha iyi işlenmesi için büyük avantaj olacağını sözlerine ekledi.