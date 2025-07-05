Adana'da Esnafın Yenilikçi Serinletici İnovasyonu: Dağdan Gelen Kar

Adana'da Esnafın Yenilikçi Serinletici İnovasyonu: Dağdan Gelen Kar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, Toros Dağları'ndan getirdiği karı çeşitli meyve şuruplarıyla tatlandırarak ilginç bir serinletici ürün yaratmış. Karın erimemesi için uygulanan özel teknikler ve vatandaşların beğenisi haberde yer alıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, dağdan getirdiği karı, pamuk, yorgan ve çuvallara sararak erimesini önledi, portakal ve vişne şuruplarıyla tatlandırıp satmaya başladı.

Adana'da bunaltıcı şekilde sıcak hava etkisini sürdürürken serinlemek için farklı yöntemlerde deneniyor. Kozan ilçesinde sıcaklığı değerlendiren esnaflardan Yunus Çelik Mersin'den Toros Dağları'nın zirvesinden kar getirdi. Getirdiği kara çeşitli meyve şuruplarıyla tatlandıran Çelik, tabağını da 50 TL'den satışa çıkardı. Tabakta kar yiyenler, hem serinlediklerini hem beğendiklerini belirtti.

Karın erimemesi için özel bir yöntem kullandıklarını belirten Çelik, "Kozan çok sıcak olduğu için ilk defa böyle bir şey denedik. Karın hava almaması gerekiyor, bu nedenle pamuk yorgana sarıp çuvalla etrafını kapattık. Böylece kar erimeden muhafaza ediliyor. Üzerine portakal ve vişne şurupları dökerek vatandaşlara ikram ediyoruz. Tabağını 50 TL'den satıyoruz. Farklı bir serin lezzet oldu" dedi.

Karı tatmak için gelen vatandaşlardan Rıdvan Şahin ise "Hasta olmayacağımı bilsem daha fazla yemek isterdim. Kar ve şerbetin birleşimi oldukça lezzetli olmuş" diye konuştu.

Konya'dan bölgeye gelen vatandaşlardan Yusuf Şanlı da, "Ben hep soğuk iklimlerde büyüdüm. Kozan çok sıcak, bu serin lezzeti görünce denemek istedim. Gerçekten çok güzel serinletiyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında

CHP'li belediyelere operasyon! Karalar ve Böcek gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilin belediye başkanı da gözaltında
3 belediye başkanının gözaltına alınması sonrası Özgür Özel MYK'yi topladı

3 başkanın gözaltına alınması sonrası Özgür Özel'den ilk hamle
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail'e 2 binden fazla füze ve İHA saldırısı düzenledik

İşte İran'ın İsrail'e yolladığı füze sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.