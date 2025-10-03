Haberler

Adana'da Erkenci Mandalina Hasadı Başladı, Verim Yüksek

Adana'da Erkenci Mandalina Hasadı Başladı, Verim Yüksek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da erkenci cins mandalinada hasat süreci başladı. Zirai dondan etkilenmeyen ürünlerin yüksek verimi, üreticileri sevindirirken, bu yıl 1 milyon tondan fazla rekolte bekleniyor. İlk ürünler iç pazara ve yurtdışına ihraç edilmeye başlandı.

Adana'da erkenci cins mandalinada hasat başlarken, zirai dondan etkilenmeyen ürünün veriminin yüksek olması üreticisini sevindirdi. Bölgede 1 milyon tondan fazla rekolte beklendiği bildirilirken, ilk ürünlerin iç pazara gittiği, aynı zamanda Rusya ve Avrupa ülkelerine de ihraç edildiği ifade edildi.

Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Adana'da kent genelinde yaklaşık 383 bin dönüm alanda ekilen mandalinada hasat başladı. Bu sene Çukurova'da birçok ürün zirai dondan etkilenirken Okitsu, Mihowase, Early ve Primasol cinsi erkenci mandalinalar zirai dondan zarar görmedi. Dönüme ortalama 4 ile 6 ton arasında verim alınan mandalinadan kent genelinde 1 milyon tondan fazla verim bekleniyor. Geçen sene bahçede 15-18 liradan alıcı bulan mandalinalar bu sene ise kilosu bahçede 8 lira ile 15 liradan satılıyor. Tarım işçilerinin binbir emekle topladıkları mandalinaların Adana'dan başta Rusya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edildiği kaydedildi. Fiyatın düşük olmasına rağmen verimin yüksek olması üreticisini sevindirdi.

"Verim yüzde 40-50 fazla"

Hasat yapılan bahçede incelemelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Turfanda mandalina hasadı başladı. Ovanın tamamında kesimler devam ediyor. Zirai dondan birçok ürün etkilendi ancak erkenci mandalinalar zirai dondan etkilenmedi. Bu yıl erkenci meyvede yüzde en az yüzde 40, yüzde 50 verim fazla" dedi.

"Çiftçi zarar etmiyor"

Mandalina fiyatlarının çiftçiyi kurtardığını da belirten Doğan, "Şu anda early, okitsu, mihowase ve primasol cinsi mandalinalar hasat ediliyor. Fiyatı da boyuna göre 8 lira ile 15 lira arasında değişmekte. Küçük boy mandalinalar ise ya ağaçta kalıyor ya da düşük fiyatla piyasaya giriyor. Şu anda kesimler devam ediyor ve Rusya ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Fiyatlar düşük ama verim yüksek olduğu için çiftçi zarar etmiyor" şeklinde konuştu.

"Meyve daha kaliteli olsa fiyatlar daha iyi olurdu"

Çiftçi Mustafa Alkış ise "Verilen emeğe fiyatlar düşük ancak verim fazla olduğu için fiyatlar şimdilik kurtarıyor. Meyve daha kaliteli olsa fiyatlar daha iyi olurdu. Bu sene limon ve portakal hep zirai dondan etkilendi, bu ürünler de yok denecek kadar az" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Milyonların beklediği kira artış oranı belli oldu
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

Gazze'ye ilerleyen tek gemiye canlı yayında baskın! Bağlantı kesildi
Sumud filosuna baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması

Sumud filosuna saldırı sonrası bir ilk! Trump'tan çarpıcı Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat! Aşırı şiddetli yağış geliyor
Sineğe çörek otu savunması! Mide bulandıran görüntüler belediye başkanını çıldırttı

Mide bulandıran görüntüler! Çörek otu diye savundu, başkan çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.