Adana'da Bahar ile Hayvan Kırkma Sezonu Başladı

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip Adana'da, baharın gelmesiyle birlikte üreticilerin de hayvan kırkma mesaisi başladı.

Nisan ayında etkili olan yağışların ardından soğuk hava bölgeyi terk etmeye başladı. Adana'nın Kozan ilçesinde de baharla birlikte güneşin kendini göstermeye başlamasıyla özellikle küçükbaş hayvan sahibi üreticiler, kırkıma başladı. Ilıca Mahallesi'nde üretici Emrah Doğan da aile üyeleriyle birlikte keçilerin kırkımlarını yaparken, kırkım yapmanın berberlikten daha zor olduğunu söyledi.

"Hayvanların sağlıklı kalması için bakımlı olması gerekir"

250 küçükbaş ile 50 büyükbaşı bulunan üretici Emrah Doğan, keçi ve koyunların baharın gelmesi ile birlikte bakımlarına başladıklarını belirterek, "Her yıl sıcak havalar başlamadan hayvanların serin ve sağlıklı kalabilmesi, Kurban Bayramı öncesi de bakımlı olması gerekir. Keçi ve koyunları damat gibi hem bahar hem Kurban Bayramı için hazırlıyoruz. Kırkımın zorluğu tutması zor. Hayvanlar alışkın olmaz ise bu daha da zor hale geliyor" dedi.

Kurban Bayramı hareketliliğinin de başladığına değinen Doğan, zorlu mesailerinin bayram bitince biteceğini kaydetti.

"Baharla kırkım başladı"

Hayvancılık yapanlardan Canan Karalı ise, "Bize göre zorluğu olmayan bir mesai. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Bahar ile birlikte kırkım başladı. Bu yıl iklim değiştiği için kış yaza kaldı. Normalde yaylalara göç başlamıştı. Şu an serin olunca yaylaya göç etmeden kırkım başladı. Bu da bizler için güzel oldu diyebiliriz. Burada kırkımlarımızı tamamlayacağız. Günlük ortalama 25 hayvanın bakımını yapıyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA