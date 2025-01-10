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Adana'da Ata Toprağında 30 Ton Avokado Üretimi

Adana'da Ata Toprağında 30 Ton Avokado Üretimi
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Kozan ilçesinde Hukuk Profesörü Mustafa Topaloğlu ve oğlu Nahit Topaloğlu, 65 dönümlük arazide yılda 30 ton avokado üreterek ihracat yapma hedefiyle çalışıyor. Aile, avokado üretiminde bölgede yaygın olan yanlış algıları da kırmayı amaçlıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Hukuk Profesörü Mustafa Topaloğlu ve doktor oğlu Nahit Topaloğlu, ata topraklarında bir yılda 30 ton avokado üretimi yapıyor.

Ata topraklarında 25 dönüm arazide deneme amaçlı 200 avokado fidanı diken baba ve oğul kısa sürede 90 bin fidan ile 65 dönümde üretim yapmaya başladı. Baba ve oğlu kısa sürede yılık 30 ton avokado üretimi yaparak ihracat yapacak duruma geldi.

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, "Bahçe bizim için öze dönüş. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Toprağa olan özlem ve farklı bir uğraş olsun istedik. 250 dönüm bahçemiz var, bunun 65 dönümü avokado diğer kısmı narenciye olarak üretim yapıyoruz. İlk alternatif tarım ne yapabiliriz diye oğlum ve eşimle düşündük. 25 dönüm alanda avokado üretimi ile başladık. İlk başladığımızda fidan ve fidan kalitesinde zorlanınca, kendimiz üretelim dedik. 200 fidan ile başladık ve 90 bin fidana ulaştık. Komşumuzun Alanya'da 7 dönüm arazisinde görüp incelediğimiz bir süreç oldu. Hedefimiz yurt dışı ihracatı da yapabilmek" diye konuştu.

Baba Topaloğlu, bölgede yanlış bir kanaat olduğunun da altını çizerek, "Adana bölgesinde avokado olmaz gibi bir yanlış algı var. Ama Karadeniz bölgesinde bile olabilir. Eksi dereceler çok olmadığı müddetçe avokado yetişiyor. Avokado sadece Alanya'da değil Çukurova'da çok verimli bir şekilde yetişiyor" dedi.

Babasına üretim için öncülük eden Doktor Nahit Topaloğlu, "Doktorum ama ata topraklarında üretim yapmak istedim. Avokado ile bölgemizde de öncülük etmek istedik. Avokado faydaları çok olan besin. İçinde antioksidan bulunan, kötü kolesterolü düşüren, iyi kolesterolü artıran çocuk ve yetişkinler için en faydalı besinlerden biri. Buranın iklimi üretim için çok uygun. Avokadonun kilosu bahçe de 130 – 140 lira arasında satılıyor" şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisi Ali Tosun ise Çukurova topraklarının verimli olmasından dolayı avokado üretiminde de başarılı sonuçlar alındığını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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