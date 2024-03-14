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Adana'da 10 sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde 10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak. Projenin değeri 95 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesi sınırları içinde 10 sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) alınan 297 hektarlık İR/TPO/K/723 ruhsat numaralı alanda 10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak. Projenin değeri yaklaşık 95 milyon lira olarak hesaplanıyor. Proje çerçevesinde döner sondaj yöntemi uygulanacak olup, sıra ile açılacak sondaj kuyularında en fazla 2 bin 500 metreye kadar inilmesi planlanıyor. Arazi hazırlık aşamasında 25 kişinin ve petrol arama faaliyetlerinde 50 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Arama işlemlerinde petrol tespit edilmesi durumunda petrolün çıkarılması işlemlerine başlanacak. Kuyulardan çıkarılan petrol, boru hatlarıyla tesiste bulunan seperatörlere gönderilecek. Üretim tanklarından alınan ham petrol, dolum istasyonuna gönderilmek üzere teslimat tankında depolanacak. Dolum istasyonundan tankerler vasıtasıyla da TPAO'nun istasyonuna gönderilecek. Faaliyet kapsamında ham petrol ayrıştırması tarzında bir işlem uygulanmayacak. Planlanan proje kapsamında depolama çalışmasının lokasyonda yapılması planlanıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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