Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

İBB tarafından Adalar'a gönderilen 20 kişilik elektrikli minibüslere tepki dinmiyor. Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğunu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslerin kaldırılması için eylemlerini sürdürüyor.

PROTESTOLARIN HEDEFİNDEKİ İMAMOĞLU KONUŞTU

Adalar'da uzun süredir eylemlerini devam ettiren vatandaşların "Bu inadından bir an önce vazgeç" çağrısında bulundukları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili sessizliğini günler sonra bozdu.

"HALKIN DUYGULARINI SÖMÜRMEYE ÇALIŞAN YAYINLARI GÜLEREK İZLİYORUM"

'Metro İstanbul Bröve Töreni'nde konuşan İmamoğlu, Adalar'daki "Azmanbüs" eylemleriyle ilgili olarak "Adalar halkıyla olan üst seviyedeki samimi diyaloğumuza zarar getirecek hiçbir davranışta ne ben ne de bir çalışma arkadaşımız bulunmaz, bulunamaz.

Gelişen olayları kötü yorumlayan, bunları başka türlü yorumlamaya çalışan, halkın bu duygularını sömürmeye çalışan yayınları gülerek izliyorum. Zira bizim siyaset anlayışımızda, tepkiyi gönderen insanlara saygı duymak en önemli tavrımızdır.

"ADALAR TOPLU TAŞIMASIZ OLMAZ"

Ben Adalar halkının tepkisini duyuyorum ve hissediyorum. Faytonları kaldırdıktan sonra oradaki toplu taşımayı sağlama mecburiyetimizin olduğunu, Adalar toplu taşımasız olmaz.

Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır."