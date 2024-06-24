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Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması

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İBB tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüsler protestolara neden olurken, Ada sakinlerinin "Azmanbüs" adını verdikleri araçların kaldırılması için çağrıda bulundukları Ekrem İmamoğlu'ndan günler sonra konuyla ilgili açıklama geldi. İmamoğlu "Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır" dedi.

İBB tarafından Adalar'a gönderilen 20 kişilik elektrikli minibüslere tepki dinmiyor. Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğunu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslerin kaldırılması için eylemlerini sürdürüyor.

PROTESTOLARIN HEDEFİNDEKİ İMAMOĞLU KONUŞTU

Adalar'da uzun süredir eylemlerini devam ettiren vatandaşların "Bu inadından bir an önce vazgeç" çağrısında bulundukları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili sessizliğini günler sonra bozdu.

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

"HALKIN DUYGULARINI SÖMÜRMEYE ÇALIŞAN YAYINLARI GÜLEREK İZLİYORUM"

'Metro İstanbul Bröve Töreni'nde konuşan İmamoğlu, Adalar'daki "Azmanbüs" eylemleriyle ilgili olarak "Adalar halkıyla olan üst seviyedeki samimi diyaloğumuza zarar getirecek hiçbir davranışta ne ben ne de bir çalışma arkadaşımız bulunmaz, bulunamaz.

Gelişen olayları kötü yorumlayan, bunları başka türlü yorumlamaya çalışan, halkın bu duygularını sömürmeye çalışan yayınları gülerek izliyorum. Zira bizim siyaset anlayışımızda, tepkiyi gönderen insanlara saygı duymak en önemli tavrımızdır.

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

"ADALAR TOPLU TAŞIMASIZ OLMAZ"

Ben Adalar halkının tepkisini duyuyorum ve hissediyorum. Faytonları kaldırdıktan sonra oradaki toplu taşımayı sağlama mecburiyetimizin olduğunu, Adalar toplu taşımasız olmaz.

Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ekrem İmamoğlu Adalar Roma Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

LOLİPOP:

Bunlara iyilik yaramaz İmamoğlu.

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Turbo Levent:

BİR KİLO BAKLAVA 900 LİRA OLMUŞ ETKİLENMİYON BİLMEDİĞİN ALANLARDA LAF EDİYON YA RAMİYE

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Murat Celik:

adam Milletle dalga geçiyor resmen

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CAN Işık:

Alakası yok adalarda millet perişan ada halkı sadece kendi ni düşünüyor

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Yıldırım YILDIZ:

Boş konuşma gezemiyoruz , araçlarda sıra bulamıyoruz saatlerce

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Ahmet AKGÜL:

ekremden güzel bir şey beklemek, çölde su aramak gibi bir şey.

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Yıldırım YILDIZ:

Vergiler zamlar daha sana yetmedi galiba yandaş , makarna da kitlemiş seni belliki ??

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Turbo Levent:

KONU BU DEĞİL ADA DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARI SAATİ 800 DEN BİZE İTELEMEK....MİNÜBÜSLERİ BU SEBEPLE İSTEMİYOLAR..ADA HALKININ YAYGARASI

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Hakan:

rahipoglu

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Yıldırım YILDIZ:

Yahudi nişanı alanlarıda gördük

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