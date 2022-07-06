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'Abdülhamid Han' gemisine ismi yazıldı, göreve çıkacağı tarih bugün açıklanacak

İhlas Haber Ajansı - Halil İbrahim Varlı - Ekonomi
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'Abdülhamid Han' gemisine ismi yazıldı, göreve çıkacağı tarih bugün açıklanacak Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan gemi de çalışmalarda sona gelindi Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü...

' Abdülhamid Han' gemisine ismi yazıldı, göreve çıkacağı tarih bugün açıklanacak

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan gemi de çalışmalarda sona gelindi

MERSİN - Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisinde hazırlıklar son aşamaya gelirken ismi de yazıldı. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in inceleyeceği geminin görece çıkacağı tarihinde açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını ' Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı. Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemi de bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez incelemede bulunması beklendiyor. Bakan Dönmez'in çalışmalarla ilgili bilgi alarak gemiyi gezmesinin ardından göreve çıkacağı tarihi de açıklaması bekleniyor.

"Filonun en güçlüsü"

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin yakın zamanda göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Ekonomi

Abdülhamid Han Taşucu Limanı Güney Kore Mersin Ekonomi Haberler

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