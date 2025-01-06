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Abdi İbrahim, Yönetici Kadrosunu Güçlendirdi

Abdi İbrahim, Yönetici Kadrosunu Güçlendirdi
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Abdi İbrahim, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda yeni atamalar yaparak Demet Körezlioğlu, Özgür Carlı ve Cem Tozar'ı yöneticileri arasında kazandı. Bu atamalar, şirketin küresel çapta liderliğini pekiştirmek amacıyla kritik öneme sahip.

Abdi İbrahim, stratejik büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda yönetici kadrolarını güçlendirmeye devam ederek, sektörün üç önemli ismini bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni atamalarla, Demet Körezlioğlu; Endokrinoloji ve Diyabet Bölüm Direktörlüğü görevine, Özgür Carlı; Temel Tedaviler I Bölüm Direktörlüğü görevine, Cem Tozar; Temel Tedaviler II Bölüm Direktörlüğü görevine getirildi.

Temel Tedaviler I ve II Bölümleri, Abdi İbrahim'in geniş kapsamlı ürün portföyünü yöneten ve kritik terapötik alanlarda stratejik sorumluluklar üstlenen birimler olarak dikkat çekiyor.

Yeni atanan üst düzey yöneticiler, Abdi İbrahim'in küresel çapta güçlenen pozisyonunu daha da ileriye taşımak, yenileşim odaklı stratejiler geliştirmek ve sektördeki liderliğini pekiştirmek adına kritik sorumluluklar üstlenecek.

Demet Körezlioğlu

Körezlioğlu, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesinde Pazarlama ve Pazarlama İletişimi Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İlaç ve dermokozmetik sektörlerinde 17 yılı aşkın deneyime sahip olan Körezlioğlu, kariyeri boyunca pazarlama yönetimi, dijital pazarlama, takım liderliği ve finansal yönetim gibi stratejik alanlarda önemli sorumluluklar üstlendi. Son olarak Ali Raif İlaç Sanayisinde İş Birimi Müdürü olarak görev aldı. Körezlioğlu, Abdi İbrahim'deki yeni rolüyle, şirketin endokrinoloji ve diyabet alanındaki liderliğini güçlü ürün portföyü ve yenilikçi projelerle daha da geliştirmeye odaklanacak.

Özgür Carlı

16 yılı aşkın süredir ilaç sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev alan Carlı, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık alanında tamamlayıp, Koç Üniversitesinde katıldığı Yönetici Geliştirme Programı ile sektör bilgisini ve stratejik liderlik becerilerini derinleştirdi. Kariyerine 2004'te sağlık sektöründe başlayan Carlı, pazarlama ve satış, eczane eczacılığı ve hastane eczacılığı gibi farklı alanlarda deneyim kazandı.

2008'de Deva Holdingde Ürün Müdürü olarak başladığı görevinde, genel tedaviler, gastroenteroloji, hastane ürünleri ve ihaleler, OTC ve eczane ekipleri gibi çeşitli alanlarda liderlik rollerini üstlendi. Bu süreçte Kıdemli Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü, İş Birimi Lideri ve son olarak Pazarlama & Satış Direktörü pozisyonlarında görev aldı. Carlı, yeni görevinde Abdi İbrahim'in Temel Tedaviler I Bölümüne liderlik ederek şirketin stratejik hedeflerine katkı sunmayı sürdürecek.

Cem Tozar

Tozar ise Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Sağlık sektöründeki kariyerine 2005'te Bilim İlaç'ta başlayan Cem Tozar, diyabet, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, pediatri, dermatoloji, alerji ve KBB gibi farklı alanlarda tıbbi tanıtım temsilciliği, ürün müdürlüğü, tanıtım müdürlüğü ve iş birimi müdürlüğü görevlerini üstlendi. Abdi İbrahim'deki yeni görevi öncesinde Bilim İlaç Satış ve Pazarlama Direktörü olarak çalışan Tozar, Abdi İbrahim'in Temel Tedaviler II Bölümüne liderlik edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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