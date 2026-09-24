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ABD ticari ham petrol stokları beklentinin aksine yaklaşık 3 milyon varil arttı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon varil artarak 426 milyon 400 bin varile çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi yaklaşık 700 bin varil azalış yönündeydi, benzin stokları 1 milyon 700 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon varil artışla 426 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 400 bin varil azalarak 284 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 700 bin varil azalışla 206 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Eylül haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 939 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 181 bin varil azalışla 5 milyon 877 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 550 bin varil azalışla 3 milyon 281 bin varil oldu.

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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