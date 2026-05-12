ABD Senatosu, Kevin Warsh'un Fed Yönetim Kurulu üyeliğini onayladı

ABD Senatosu, Başkan Trump'ın adayı Kevin Warsh'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğini onayladı. Oylama sonucunda Warsh, Cumhuriyetçilerin desteğiyle 45'e karşı 51 oyla seçildi. Warsh, Fed Başkanlığı için bu hafta yapılacak oylamanın da önünü açmış oldu.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un bankanın Yönetim Kurulu'na üyeliğini onaylayarak başkanlık oylamasının önünü açtı.

Warsh'un Fed Yönetim Kurulu üyeliği Senato'da 45'e karşı 51 oyla onaylandı.

Senato oylamasında Cumhuriyetçiler büyük ölçüde Warsh'a destek verirken Demokratlar karşı oy kullandı. Ancak Demokrat Senatör John Fetterman, partisinden farklı oy vererek Warsh'u destekledi.

Warsh'un Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasıyla Fed Başkanlığı için bu hafta yapılması beklenen oylamanın da önü açıldı.

Fed Yönetim Kurulu'ndaki görevi 2040 yılına kadar sürecek Warsh, kurulda Trump tarafından geçici olarak bu göreve getirilen Stephen Miran'ın koltuğunu devralacak.

Kevin Warsh, Fed Başkanlığı için de Senato onayı alması halinde, başkanlık görevi 15 Mayıs'ta sona erecek Jerome Powell'ın yerine geçecek.

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, daha önce 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Erdem:

Kadın aday niye yoktu bu işin içinde ya, hep aynı erkek yüzler Fed'i yönetiyo, gerçekten çok komik.

Haber YorumlarıŞenol Can:

Güzel haber, böyle insanlar ekonomiye iyi bakıyor, bende finans sektöründe çalışıyorum ve bu tür kararlar biraz rahatlatıyo bizi.

Haber YorumlarıÜlkü Arabacı:

Hadi bakalım, Trump'ın adamı geçti tabi. Senato'da da sırada ne var acaba? Demokratlar direniş gösteriyor ama yeterli mi? Biraz şüpheli bu işin perde arkası...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

