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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

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Baker Hughes verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 artarak 454 oldu. Son bir yılda 43 artan kule sayısıyla birlikte, Brent petrol 83,55 dolardan, WTI ise 77,08 dolardan kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Ağustos döneminde önceki haftaya göre 3 artarak 454 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 43 arttı.

Perşembe gününü 82,49 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 77,08 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 77,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA
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