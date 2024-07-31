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ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı

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ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED, enflasyonun yüzde 2'ye inene kadar faizde indirime gidilmeyeceğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası, faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakma kararı aldı.

FED, FAİZİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı. FED, piyasaların beklentilerine paralel olarak, faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralarında sabit tuttu.

"ENFLASYON YÜZDE 2'YE İNENE KADAR FAİZ İNDİRİMİ OLMAYACAK"

Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair daha fazla güven duyana kadar faiz indirimi olmayacağını tekrarladı. FED'den yapılan açıklamada son aylarda yüzde 2 enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme olduğu belirtildi. Açıklamada, "Enflasyon geriledi ancak hala bir miktar yüksek. İstihdam artışı yavaşladı, ancak işsizlik oranı hala düşük." denildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Abd Merkez Bankası Merkez Bankası Fed Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Evren Erol:

Bu haber küresel krizin süreceğinin ayak sesi

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Fatih Kahreman:

enflasyon %2 dio ya hayaller - gerçekler

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3
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Hasan Turk:

A haber lazim abd ye bir turlu sahlanamadilar.

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