ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası, faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakma kararı aldı.

FED, FAİZİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı. FED, piyasaların beklentilerine paralel olarak, faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralarında sabit tuttu.

"ENFLASYON YÜZDE 2'YE İNENE KADAR FAİZ İNDİRİMİ OLMAYACAK"

Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair daha fazla güven duyana kadar faiz indirimi olmayacağını tekrarladı. FED'den yapılan açıklamada son aylarda yüzde 2 enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme olduğu belirtildi. Açıklamada, "Enflasyon geriledi ancak hala bir miktar yüksek. İstihdam artışı yavaşladı, ancak işsizlik oranı hala düşük." denildi.