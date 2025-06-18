FED, faizi sabit tuttu

FED, faizi sabit tuttu
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ABD Merkez Bankası FED Donald Trump'ın, "Faizi indirin" baskısına karşın, piyasaların beklentilerine paralel bir şekilde politika faizini 4.50 seviyesinde sabit tuttu. FED, böylece 4 toplantı üst üste faizi değiştirmemiş oldu.

ABD Merkez Bankası, politika faizini dördüncü kez 4.50 seviyesinde sabit tuttu.

FED, FAİZİ SABİT BIRAKTI

ABD Merkez Bankası ( Fed ), 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasaların beklentilerine paralel şekilde, politika faizini 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu.

DÖRDÜNCÜ KEZ AYNI KARAR

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti. FED, böylece dört toplantıda üst üste faizi sabit tutmuş oldu.

TRUMP'TAN FED'E "FAİZİ İNDİRİN" BASKISI

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed'infaiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulunmuştu. Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Açıkçası, Fed'de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak." diye konuşmuştu.

Trump, Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirterek, Powell'ı "siyasi" olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçlamıştı.

"KENDİMİ FED'E ATAMAMA İZİN VAR MI?"

Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" ifade eden Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yinelemişti. Trump, "Kendimi Fed'e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım." demişti. Powell'ın enflasyondan endişe etmesini anladığını dile getiren Trump, ancak enflasyonun olmayacağını düşündüğünü söylemişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

borsadakiler Allah yardımcısı olsun mehmet şimşek iyi süpürdü

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Haber Yorumlarısamet:

bizim ki de 50 ne olıcak . bak gördünmü bizim ki daha büyük dsha kocaman . pişııık

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÜLKEMDE HER SOKAKTAN PETROL DOĞALGAZ FIŞKIRSA FAKİRLİK SEFALETTEN BİRADIM ÖNE GEÇİRMEZLER BİZİ VANALAR BEŞ 1

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Haber YorumlarıRevolver:

nasıl yaa.. orda c.başkanı belirlemiyor mu faizleri.. abd başkanı ekonomist değil mi yoksa ?

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