FED, faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini dördüncü kez 4.50 seviyesinde sabit tuttu.

FED, FAİZİ SABİT BIRAKTI

ABD Merkez Bankası ( Fed ), 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasaların beklentilerine paralel şekilde, politika faizini 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu.

DÖRDÜNCÜ KEZ AYNI KARAR

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti. FED, böylece dört toplantıda üst üste faizi sabit tutmuş oldu.

TRUMP'TAN FED'E "FAİZİ İNDİRİN" BASKISI

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed'infaiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulunmuştu. Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Açıkçası, Fed'de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak." diye konuşmuştu.

Trump, Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirterek, Powell'ı "siyasi" olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçlamıştı.

"KENDİMİ FED'E ATAMAMA İZİN VAR MI?"

Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" ifade eden Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yinelemişti. Trump, "Kendimi Fed'e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım." demişti. Powell'ın enflasyondan endişe etmesini anladığını dile getiren Trump, ancak enflasyonun olmayacağını düşündüğünü söylemişti.