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ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti

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ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. FED, böylelikle son 3 toplantıda faizde indirime gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan düşüererek yüzde 4,50 seviyesine çekti.

FAİZDE 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM

ABD Merkez Bankası (FED), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, yılın son toplantısında faizde indirime gitti. FED politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

FED SON 3 TOPLANTIDA DA İNDİRİME GİTTİ

Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da FED, faizde indirime gitti. FED, faizde indirime gitme döngüsüne Eylül'deki 50 baz puanlık indirimle başlamıştı. Kasım'da da 25 baz puanlık indirim yapılmıştı.

ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıJokerAllame:

akkepe: bizi kıskanıyorlar :)

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Haber YorumlarıAlp Dogan Caglar:

hadi bakalım coinde rakı başlasın

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Haber YorumlarıTwister:

eyyy ABD

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Tayyip Bey nas mı? Faiz indirimi mi? Hadi bakalım görelim seni! Fed düşürdü..

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Fed faiz indirsede Usd devam ;) Çöp tl kullanmıyoruz

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Nas politikası işe yaradı

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