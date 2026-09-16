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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan dijital varlık düzenlemelerinde harekete geçme sözü

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı"nın Senatoda görüşülmesi için yeterli desteği alamamasının ardından, kurumun...

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı"nın Senatoda görüşülmesi için yeterli desteği alamamasının ardından, kurumun mevcut yasal yetkileri çerçevesinde adımlar atacağını belirtti.

Atkins, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yönetimden, Kongreden, yatırımcılardan ve yenilikçilerden "CLARITY Act" için büyük emek veren herkese teşekkür eden Atkins, Amerika'nın liderliğini sürdürmesi gerektiğine dair ortak inancın vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Atkins, "Açıkça ifade ettim: Yasal düzenleme olsun ya da olmasın, Amerikalı yatırımcılara ve teknolojik geleceğimizi şekillendiren girişimcilere kesinlik sağlamak için SEC'in mevcut yasal yetkileri çerçevesinde kararlılıkla hareket edeceğiz. Takipte kalın." ifadelerini kullandı.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Mike Selig de yaptığı açıklamada, Senatoda dün yapılan oylamanın sonucunu "talihsiz" olarak nitelendirdi.

Amerikalıların kripto varlık piyasalarında düzenleyici netliği, hukuki kesinliği ve tüketicilerin korunmasını hak ettiğini belirten Selig, "Başkan (Donald) Trump, gelecekteki gelişmelere uyum sağlayabilecek bir kripto varlık düzenleyici piyasa yapısını öyle ya da böyle hayata geçirme sözü verdi ve mevcut yasal yetkilerimizi kullanarak bunu gerçekleştirmesine yardımcı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Selig, ABD'nin dünyanın kripto başkenti olduğunu ve öyle kalmaya devam edeceğini kaydederek, CFTC'nin finansın yeni sınırına ilişkin kurallarını hayata geçirmeye hazır olduğunu ifade etti.

"CLARITY Act" için Senatoda dün usul oylaması yapılmıştı

ABD Senatosunda dün, "CLARITY Act"ın Genel Kurulda görüşülmesine geçilmesini sağlayacak usul önergesi için oylama yapılmıştı.

Oylamada, tasarının Genel Kurulda görüşülmesini sağlayacak önerge 49 "evet" oyuna karşı 50 "hayır" oyuyla reddedilmişti.

Tasarının görüşülmesine geçilebilmesi için gerekli olan 60 oya ulaşılamaması, "CLARITY Act"ın Senatoda ilerlemesini engellemişti.

Kaynak: AA
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