ABD mal ticareti açığı eylülde 134,9 milyar dolarla Mart 2025'ten beri zirveye çıktı

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ABD'de mal ticareti açığı, eylülde aylık bazda yüzde 2,1 artarak 134,9 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artarak 134,9 milyar dolara çıktı.

Böylece mal ticareti açığı Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 130,4 milyar dolar olması yönündeydi.

Mal ticareti açığı, ağustosta 132,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ABD'nin mal ihracatı eylülde bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar artarak 209,2 milyar dolara, mal ithalatı ise 8,1 milyar dolar yükselerek 344,1 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde toptan eşya stokları aylık bazda yüzde 0,6 artarak 1,01 trilyon dolara yükseldi.

Perakende stokları da eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak 885,3 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA