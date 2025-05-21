ABD'li şirket Diyarbakır'da 6 milyar varil petrol rezervi olduğunu tahmin ediyor

Türkiye, Diyarbakır havzasında petrol ve doğalgaz kaynaklarının tespiti ve çıkarılması için ABD'li kaya petrolü yatırımcısı Continental Resources ve Teksas merkezli TransAtlantic Petroleum ile yapılan anlaşmadan umutlu. Bu şirketlerle TPAO'nun yaptığı ortak girişim anlaşmasının detaylarını paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'lilerin Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varillik rezerv tahmini yaptığını söyledi.

Gabar'da önceki gün düzenlenen tören sonrası soruları yanıtlayan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı 365 milyon varil. Diyarbakır havzasında bu rezerv tespiti netleşirse Türkiye'ye 15 yıldan fazla yetecek bir petrol ortaya çıkmış olacak.

Anlaşmanın imzalandığı 13 Mart'ta Financial Times'ta çıkan bir habere dikkat çeken Bayraktar "Orada Diyarbakır için bize atfen bir rezerv miktarı söylenmişti. O biraz aslında Amerikalıların kendi rezerv tahminleri. Bunu henüz bir keşif olarak söylemiyoruz. Ama Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varillik bir rezerv olduğunu tahmin ediyorlar. Bu müthiş bir şey" dedi.