ABD'li şirket Diyarbakır'da 6 milyar varil petrol rezervi olduğunu tahmin ediyor

ABD'li şirket Diyarbakır'da 6 milyar varil petrol rezervi olduğunu tahmin ediyor
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li Continental Resources şirketinin Diyarbakır'da 6,1 milyar varil petrol rezervi tahmininde bulunduğunu belirtti. Diyarbakır havzasında bu rezerv tespiti netleşirse Türkiye'ye 15 yıldan fazla yetecek bir petrolün ortaya çıkmış olacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bu müthiş bir şey" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Diyarbakır havzasında petrol ve doğalgaz kaynaklarının tespiti ve çıkarılması için ABD'li kaya petrolü yatırımcısı Continental Resources ve Teksas merkezli TransAtlantic Petroleum ile yapılan anlaşmadan umutlu. Bu şirketlerle TPAO'nun yaptığı ortak girişim anlaşmasının detaylarını paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'lilerin Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varillik rezerv tahmini yaptığını söyledi.

Gabar'da önceki gün düzenlenen tören sonrası soruları yanıtlayan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı 365 milyon varil. Diyarbakır havzasında bu rezerv tespiti netleşirse Türkiye'ye 15 yıldan fazla yetecek bir petrol ortaya çıkmış olacak.

Anlaşmanın imzalandığı 13 Mart'ta Financial Times'ta çıkan bir habere dikkat çeken Bayraktar "Orada Diyarbakır için bize atfen bir rezerv miktarı söylenmişti. O biraz aslında Amerikalıların kendi rezerv tahminleri. Bunu henüz bir keşif olarak söylemiyoruz. Ama Diyarbakır bölgesinde 6.1 milyar varillik bir rezerv olduğunu tahmin ediyorlar. Bu müthiş bir şey" dedi.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDevrim Derin:

Seçim mi var.. Doğalgaz, petrol bulunuyor bu sıra bol bol.. :D

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Haber YorumlarıSerkan ARSLANTÜRK:

İnşallah rezervlere ortak yoktur bu anlaşmalar gereği,kel olan bizken ilaci başkasına vermeyelim...

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Zamlar yolda...

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Emin olun daha fazla vardır. Batman Siirt Diyarbakır Şırnak buralar hepsi yeraltı zenginliği yanı başımızda Irak İran’la komşu zaten neden olmasın. Yeterki liyakatlı yöneticilerimiz olsun dışarıya ihtiyaç kalmaz. Ama ne hikmetse yakıt 50 tl aşağı görmüyoruz.

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Haber YorumlarıLion 1:

Allah için bir şey bulmayin artık yeter ya her bişey bulunduğunda zam oluyor dolar yükseliyor vallah petrol doğal gaz altın bulmadan önce her şey mükemmeldi

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