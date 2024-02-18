ABD'li şirket altın madenindeki facianın faturası ağır ödeyecek

Erzincan'da ABD'li SSR madenciliğin işlettiği altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 35 milyon metreküplük toprak yığınının yanlış ve tekniğe aykırı istifleme nedeniyle kaydığı ortaya çıkarken sorumlu şirket ise yatırımcıların derdine düştü. ABD'de kamuoyuna açıklamalar yapan şirket, Türkiye'de ise suskunluğa büründü. Toprak kaymasının yaşandığı madenden en az 400 bin kamyonluk bir hafriyat aktarımı yapılacağı tahmin edilirken milyonlarca dolara mal olacak bu operasyonun maliyetinin ise şirkete fatura ettirilmesi bekleniyor.

İliç'e bağlı bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 6. gününde sürüyor.

ABD'Lİ ŞİRKET YATIRIMCILARIN DERDİNE DÜŞTÜ

35 milyon metreküplük toprak yığınının yanlış ve tekniğe aykırı istifleme nedeniyle kaydığı ortaya çıkarken sorumlu şirket ise yatırımcıların derdine düştü. ABD'de kamuoyuna açıklamalar yapan şirket, Türkiye'de ise suskunluğa büründü.

FATURASI ŞİRKETE AĞIR OLACAK

Toprak kaymasının yaşandığı madenden en az 400 bin kamyonluk bir hafriyat aktarımı yapılacağı tahmin edilirken milyonlarca dolara mal olacak bu operasyonun maliyetinin ise şirkete fatura ettirilmesi bekleniyor.

"ŞİRKET TEMSİLCİLERİ HALA BURADA DEĞİLLER"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li şirketin kazadan sonra bölgede olmamasını eleştirerek, "Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasındaki çalışmaları devam ederken, yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasının hemen ardından bölgeye sevk ettiği 8 teknik ekibin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderildiği, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Su ve toprağın yanı sıra bölgedeki hava kalitesinin de, 2'si tesis yakınında, 4'ü İliç'te olmak üzere toplam 6 hava kalitesi izleme istasyonunda sürekli takip edildiği, hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

Bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanların belirlendiği, mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlandığı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan alana transferinin başladığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.

KANADALI YÖNETİCİ DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında Kanadalı J.R.G'nin de yer aldığı 6 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

MADEN OCAĞINDA ÜRETİM DURDURULDU

Erzincan'da toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağında üretim durduruldu, izin ve lisanlar iptal edildi.