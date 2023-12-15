ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın aralık ve ocakta açıklayacağı faiz kararına ilişkin tahminini açıkladı. Dev banka bu ay ve önümüzdeki ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle faiz artışlarına başlayan Merkez Bankası'nın bu ay vereceği karar merakla bekleniyor. Merkez'in 21 Aralık'ta açıklayacağı karar öncesi ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley faiz tahminini açıkladı. Dev banka bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

OCAKTA DA 250 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Alina Slyusarchuk'un aralarında olduğu banka ekonomistleri ocak ayında gerçekleştirilecek 250 baz puanlık ek bir artış ile yüzde 45'lik nihai faiz oranına ulaşılmasını bekliyor. Bankanın raporunda "Önümüzdeki aya ilişkin herhangi bir spesifik sinyal olup olmadığını görmek için gelecek haftaki toplantının karar metnini izleyeceğiz" değerlendirmeleri yer aldı.

2024 SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 36

TCMB'nin gelecek haftaki toplantıda mevcut sıkılaştırma döngüsünün sonuna ilişkin sinyal verebileceğini ancak buna karşın enflasyon görünümüne bağlı olarak gerekmesi halinde faiz artırımı kapısını açık bırakabileceğini öngören ekonomistler mevcut sıkılaştırma döngüsünün ocak ayında sona ereceğini düşünüyor.

Morgan Stanley, TCMB'nin 2024 sonunda enflasyonun yıllık yüzde 36'ya inmesini beklediğine işaret ederek, burada öngörülen dezenflasyon patikası üzerinde yukarı yönlü riskler olduğunu belirtti. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 71,6 ile zirve yapacağını öngören banka ekonomistleri Aralık 2024'te manşet enflasyonun yüzde 42,3'e gerilemesini bekliyor.