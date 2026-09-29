ABD Kongresi sent üretimini sonlandıracak tasarıyı onayladı, sıra Trump'ın imzasında

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ABD Kongresi, sent üretiminin sona ermesini öngören tasarıyı onayladı.

Senato'da yapılan oylamada, sent üretiminin sonlandırmasını öngören tasarı kabul edildi.

Kongreden geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

Trump'ın tasarıyı imzalaması halinde 230 yılı aşkın sürenin ardından sent üretimine resmen son verilecek.

ABD Darphanesi, dolaşıma yönelik sent üretimini Kasım 2025'te durdurmuştu.

Darphane, söz konusu tarihte dolaşıma girecek son 1 sentlik madeni paranın basıldığını açıklamıştı.

ABD Darphanesinden yapılan açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, kararın alınmasında sentin üretim maliyetindeki artışın da etkili olduğu, söz konusu maliyetin son 10 yılda 1,42 sentten 3,69 sente yükseldiği kaydedilmişti.

Sent üretiminin durdurulmasının yıllık yaklaşık 56 milyon dolarlık tasarruf sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA